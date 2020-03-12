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сегодня, 13:57
Роскачество определило сомнительные презервативы
Эксперты нашли ряд изделий, которые могут угрожать здоровью.
Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации. Эксперты исследовали латексные мужские презервативы 17 торговых марок от 13 производителей - это продукция из Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, США, Индии, России и Малайзии. Закупочная стоимость образцов составила от 26 рублей до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 штук. Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых - параметры безопасности, пишет РИА Новости.
Из 17 исследованных торговых марок латексных изделий 5 не прошли проверку на качество. Специалисты выявили, что в презервативах трех марок, а именно: «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть», содержится превышающий значения уровень цинка, а в изделиях еще двух марок — Contex и «Гусарские» — превышает допустимые значения изопропанол.
Роскачестве пояснили, что данные вещества могут оказаться токсичными для человека, а также вызывают раздражение. Тест на целостность упаковки и герметичность прошли все исследованные презервативы, сообщают «Известия».Но у одного из образцов (торговая марка Duett) был обнаружен дефект «слипшаяся складка», такой презерватив можно считать бракованным.
Презервативы всех торговых марок оказались прочными при растяжении, но пять образцов не соответствовали ГОСТу по относительному удлинению при разрыве до теплового старения. К продуктам четырех торговых марок есть замечания по ширине, у одной торговой марки — по длине.
Исследование также показало зависимость между ценой и качеством товара: самые дешевые презервативы получили самые низкие баллы в рейтинге.
Из 17 исследованных торговых марок латексных изделий 5 не прошли проверку на качество. Специалисты выявили, что в презервативах трех марок, а именно: «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть», содержится превышающий значения уровень цинка, а в изделиях еще двух марок — Contex и «Гусарские» — превышает допустимые значения изопропанол.
Роскачестве пояснили, что данные вещества могут оказаться токсичными для человека, а также вызывают раздражение. Тест на целостность упаковки и герметичность прошли все исследованные презервативы, сообщают «Известия».Но у одного из образцов (торговая марка Duett) был обнаружен дефект «слипшаяся складка», такой презерватив можно считать бракованным.
Презервативы всех торговых марок оказались прочными при растяжении, но пять образцов не соответствовали ГОСТу по относительному удлинению при разрыве до теплового старения. К продуктам четырех торговых марок есть замечания по ширине, у одной торговой марки — по длине.
Исследование также показало зависимость между ценой и качеством товара: самые дешевые презервативы получили самые низкие баллы в рейтинге.