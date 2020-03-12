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Мишустин: российская экономика под контролем

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#рубль #Мишустин

Глава кабинета министров высказался насчет обвала национальной валюты.

Ситуация в российской экономике под контролем, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, экономика страны имеет большой запас прочности. В ходе торгов индекс Мосбиржи снизился на 5,1%, РТС — на 7,4%. Стоимость евро превышала 84 руб. (+2,06%), цена доллара — 74 руб. (+1,79%). По словам премьера, у властей есть все инструменты для поддержания финансовой стабильности, пишет «Коммерсант».

- Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность,— сказал премьер на заседании правительства. - Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции, у нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, и даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет.

Мишустин также рассказал, что ситуация в экономике находится под контролем властей даже в условиях нестабильности глобальных рынков. По его словам, кабмин и ЦБ оперативно принимают меры, которые дают результат, уточняют «Известия».

Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. Он привел статистику, согласно которой только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять 0,5% ВВП. Мишустин назвал эти условия новой экономической реальностью. Он также добавил, что мировые фондовые индексы и нефтяные цены снизились до минимумов четырехлетней давности, пишет ТАСС.

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#рубль #Мишустин

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