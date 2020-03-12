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8 минут назад

Кувейт и Ирак снизили цены на нефть

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#нефть
Кувейт и Ирак снизили цены на нефть

Топливо продолжает падать в цене после срыва сделки России и Саудовской Аравии.

Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Как сообщило агентство Bloomberg, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии), уточняет ТАСС.

Россия разорвала сделку с ОПЕК+ 6 марта, отказавшись сильнее сокращать добычу нефти, напоминает «Лента». Как объяснили в Москве, на переговорах обсуждались два сценария: первый, за который выступала Россия, подразумевал продление действовавших ограничений, а второй, который продвигала Саудовская Аравия, предполагал дальнейшее сокращение. Однако сторонам не удалось прийти к единому решению.

 На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.
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#нефть

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