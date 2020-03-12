Местное – значит свежее: «Кузьминки Молоко» рекомендуют «Пятёрочку»

Один из крупнейших производителей молока в нашем регионе рассказал, почему сотрудничество с X5 Retail Group важно и для него самого, и для липецких покупателей.

Согласитесь, приятно придти в магазин и купить теплый еще дымящийся хлеб или молоко, на упаковке которого стоит сегодняшняя дата.

По данным исследовательского центра «Romir», 73 процента россиян при выборе продуктов ориентируются в первую очередь на свежесть, причём многие готовы даже заплатить чуть больше, но только бы доставить к столу своей семьи свежайшие продукты.

Современные ретейлеры это прекрасно понимают и стараются всячески освежать ассортимент. Взять хотя бы магазины «Пятёрочка». Владельцы крупнейшей в стране мультиформатной торговой сети X5 Retail Group в прошлом году начали сотрудничать с 419 новыми производителями продуктов из Центрального федерального округа.

Согласно отчёту X5 Retail Group, всего в магазинах сети представлена продукция уже 5 950 поставщиков, из которых 1 245 начали сотрудничество с компанией в прошлом году, в том числе треть – в ЦФО. Это позволило серьезно освежить ассортимент. В «Пятёрочке» давно приняли девиз: «Местное – значит свежее». Продукты местного производства чаще можно встретить среди хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, мясной гастрономии, бакалеи и т. д. В категории молочной продукции доля товаров местного производства стала доходить до 90 процентов, что не может не радовать покупателей. Путь от производства до прилавка так короток, что молоко едва успевает остыть.

Новые партнёры появились у «Пятёрочки» и в Липецкой области, например, СПССПК «Кузьминки Молоко», с председателем которого Геннадием Коршиковым мы побеседовали.











История этого крупного производителя молока началась в 2014 году с реализации проекта по реконструкции и модернизации животноводческих комплексов в Липецкой области. Были введены в эксплуатацию молочно-товарные фермы в Липецком, Долгоруковском районах. Позже заработала ферма в селе Рогожино Задонского района на 2 тысячи голов, а буквально в прошлом году – в селе Грязное Задонского района, также на 2 тысячи голов. Все коровы исключительно голштинской породы, дающей высшие сорта молока.

Параллельно с 2014 года началось строительство молочного комбината, которое завершилось в 2017 году.

В структуре кооператива также активно развивается растениеводство, что позволяет кормить бурёнок только качественной пищей, ведь от этого напрямую зависит экологичность и качество молока.







«На сегодняшний день удои молока составляют 3,5 миллиона килограммов в месяц, - сообщил Геннадий Коршиков .Большую часть перерабатывает наш молочный комбинат, производственная мощность которого составляет 80 тонн в сутки. Сейчас комбинат загружен только наполовину мощности, поэтому у нас есть потенциальные возможности для увеличения объемов выпускаемой продукции – над этим сейчас тоже активно работаем».

- Для сотрудничества вы выбрали именно Х5. Чем привлекла вас именно эта торговая сеть?

- Мы сотрудничаем со всеми розничными сетями на территории Липецкой области – и федеральными, и локальными. X5 Retail – крупнейший игрок на территории Российской Федерации. Это мощная и узнаваемая визитная карточка в нашей стране, поэтому было приятно заключить с ними договоры о сотрудничестве. X5 является одним из целевых каналов продаж продукции«Кузьминки Молоко», в результате Группа перешла в категорию объёмообразующих контрагентов для нашего комбината.







Переговорный процесс стартовал в 2017 году. В феврале 2018 года продукция появилась на полках «Перекрестков», в марте подключили торговые точки сети «Карусель», в мае — «Пятерочки». В целом от коммерческого предложения до появления на полках сетей X5 Retail Group проходило в среднем около трёх месяцев.

- Стать поставщиком Х5 – это сложно?

- Основные условия — быть производителем, а не реселлером (от английского слова resell- перепродавать, прим.). Кроме того, нужно выполнить еще ряд дополнительных требований по качеству продукции, например, не применять заменители молочного жира. X5 Retail Group следит за тем, чтобы продавать своим покупателям только качественную продукцию, и высоким стандартам нужно соответствовать. Крупнейшая в России сеть и к своим партнёрам предъявляет повышенные требования. Обязательно прохождение аудита предприятия — и мы сделали это на высший балл. Очень важный момент во взаимодействии — комплексно подготовить проект и с точки зрения представленности в сетях конкурентов, и в расчетах экономической эффективности предлагаемого сотрудничества. Да и в целом, компетентный и методичный подход к делу крайне положительно воспринимается менеджерами X5 Retail Group.

- Требования X5 заставили вас совершенствовать маркетинг, упаковку продукции, логистику?

- Во взаимодействии с X5 Retail Group много нюансов, по всем из них, естественно, нужно достичь консенсуса. Поэтому, обсуждение конкретных деталей и ситуаций с позиции крупнейшего ритейлера РФ было важным для нашей компании с точки зрения как достижения договорённостей о партнёрстве, так и нашей внутренней «работы над ошибками». Мы всегда рады коммуникациям, приводящим к взаимному позитивному эффекту. Все вопросы по упаковке, маркетингу, логистике и прочему с момента входа и в процессе сотрудничества чётко курируются и согласовываются с отделами X5 Retail Group.

- Надо полагать, что после начала сотрудничества ваш оборот вырос?

- Сейчас продаём в сетях X5 Retail примерно 25% своей продукции. К такому серьезному показателю пришли не сразу, потребовались примерно 2 года упорной и, как мы сейчас видим, плодотворной двухсторонней работы по развитию партнерства «Кузьминки Молоко» и X5 Retail Group.

Узнаваемость наших брендов после появления на полках «Пятерочек», «Перекрестков» и «Карусели», согласно нашим отчетам, значительно выросла. Нас чаще начали выбирать в качестве поставщиков. В 2020 году начали поставлять продукцию для СТМ «Станция Молочная». Сейчас поставки осуществляются на два распределительных центра – в Орёл и Рамонь, общее покрытие у них 1 380 торговых точек. СТМ — гордость сети, и наше участие в этом проекте подтверждает уровень доверия к высокому качеству продукции и сервиса «Кузьминки Молоко»и успешность нашего партнерства с X5 Retail Group.



Сегодня мы присутствуем на полках «Перекрестков» в Воронежской и Липецкой областях, «Каруселей» — в Воронежской, Тамбовской и Липецкой, а «Пятерочек» — в родной Липецкой области. Но у нас имеется и резерв производственной мощности, поэтому мы рады будем расширению сотрудничества с X5 Retail, как с точки зрения расширения географии, так и с позиций увеличения присутствия в магазинах трёх областей, в которые уже идут поставки нашей продукции.

- Какие ещё вы можете назвать плюсы от работы с крупным ритейлером?

- Да, наша продукция представлена в сетях X5 Retail Group всех форматов. Основное преимущество — серьезное повышение узнаваемости собственных брендов и стабильная загрузка производственных мощностей. Для нас работа с X5 Retail Group стала одновременно и серьёзным вызовом, и хорошими возможностями.

Основные цели на 2020 год — расширение географии продаж и укрепление позиций собственных брендов на территориях родной области и соседних с ней регионов. Да, у нас есть серьезные конкуренты, но от этого всегда только интереснее. Расширение ассортимента в сетях X5 Retail Group могло бы обеспечить весомый вклад в достижение намеченных целей.