Общество

сегодня, 12:26

Спасатели предупреждают об усилении ветра

5 965
#ветер
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Спасатели предупреждают об усилении ветра

ГУ МЧС распространило экстренное сообщение

Как говорится в сообщении ГУ МЧС России по Липецкой области, с 18.00 сегодняшнего дня и до 18.00 13 марта ожидается возможны порывы ветра до 16-21 м/с.  

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.



5 965
#ветер
1

Комментарии (5)

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Как гость
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Вася

9 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Сколько платит

46 минут назад
Ремстройсервис , у вас все статьи платные ?
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Город 48

59 минут назад
А что вы комменты закрываете где вам надо ?!
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Как гость

сегодня, 12:41
Пусть дует, дует, дует.
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142.F.G.NoiZ3

сегодня, 12:40
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!!!
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