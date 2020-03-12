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15 минут назад

В Липецке открылся уникальный социальный проект – Школа мам «Наследникъ Выжанова»

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#Наследникъ Выжанова
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В Липецке открылся уникальный социальный проект – Школа мам «Наследникъ Выжанова»

7 марта в нашем городе состоялось праздничное и яркое открытие Школы мам «Наследникъ Выжанова».

В настоящее время политика страны, президента и вообще запросы общества направлены на поддержание темы материнства и детства. Именно поэтому возникла идея и инициатива создания уникального социального, образовательного проекта для родителей – бесплатной школы для будущих мам.

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Школа мам «Наследникъ Выжанова» - это не он-лайн формат, а очные встречи и лекции для будущим мам с возможностью задать свои, иногда непростые, вопросы конкретному, реальному врачу и получить компетентный ответ или реальную помощь.

Социальный проект школы мам уже успешно реализован в Воронеже и Тамбове на базе сети детских магазинов «Наследникъ Выжанова». Теперь и в нашем родном Липецке будет такое место встреч для будущих мам. В числе лекторов школы: врачи акушеры-гинекологи, косметологи, перинатальные психологи, педиатры, неонатологи, специалисты по грудному вскармливанию и послеродовому восстановлению мамы.

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Многодетные родители и организаторы проекта Андрей и Елена Выжановы выступили перед гостями с добрыми приветственными словами, пожелали всем присутствующим будущим мамам спокойного и счастливого материнства.

Атмосферу праздника на открытии школы мам создавала чудесная музыка живой скрипки, безупречный кейтеринг, воздушная весенняя фотозона, улыбки будущих мам и весёлый смех деток, которые резвились с аниматорами.

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Среди гостей, посетивших праздник, были врачи нашего города, общественные деятели, блогеры и, конечно, будущие мамы.

В конце мероприятия каждая гостья получила подарок от сети магазинов «Наследникъ Выжанова».

Занятия в школе мам «Наследникъ Выжанова» будут проходить на бесплатной основе в неделю во филиалах магазина «Наследникъ Выжанова». Подробная информация и запись на лекции в аккаунте школы в инстаграм @shkolamam_naslednik_lipetsk.

Рады, что в нашем городе появляются новые социальные проекты в поддержку материнства и молодых родителей!

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PR

206
#Наследникъ Выжанова
3

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