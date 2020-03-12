На нескольких улицах Липецка сегодня и завтра отключат свет и воду

Причина - ремонт сетей

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора: 12 марта с 09:00 до 16:00 по ул.Жасминовая, ул.Ореховая, ул.Малиновая, ул.Папанина, ул.Грушевая, пер.Жасминовый, ул.Васильковая, ул.Каштановая, ул.Сливовая;12 марта с 14:00 до 16:00 по ул. Спиртзаводская;13 марта с 09:00 до 15:00 по ул. Апраксина, ул. 300 лет Флота России, ул. Братьев Синявиных, ул. Краеведческая; 16, 17, 18, 19, 20 марта с 09:00 до 16:00 по ул. Лесная 1-я, 2-я, 3-я, 4-я.Также в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

13 марта с 10:00 до 20:00 по ул. Ударников, 94, 96, 98, 97, 95, 93а; ул. Рябиновая, 70; частный сектор: ул. Паровозная, ул. Поселковая, ул. Ударников, ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Рябиновая, ул. Городовикова, ул. Солнечная, ул. Медицинская, ул. Смирнова, ул. Минская, ул. Техническая.