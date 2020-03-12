Житель Задонска обокрал магазин разбив входные двери

Мужчине очень хотелось пива

В дежурную часть ОМВД России по Ельцу поступило сообщение о краже двух баклажек пива из магазина по ул.Клубная. Вор проник в магазин разбив стекла двери.



Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий ранее судимый за кражу 29-летний житель Задонска.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

