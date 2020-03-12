Происшествия

52 минуты назад

Житель Задонска обокрал магазин разбив входные двери

4 445
#кража
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Житель Задонска обокрал магазин разбив входные двери

Мужчине очень хотелось пива

В дежурную часть ОМВД России по  Ельцу поступило сообщение о краже двух баклажек пива из магазина по ул.Клубная. Вор проник в магазин разбив стекла двери. 

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий ранее судимый за кражу 29-летний житель Задонска.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
4 445
#кража
1

Комментарии (4)

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Ваш

5 минут назад
Сталин тожа этим занимался в молодости. Называл это экспроприацией
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алкан

11 минут назад
Видно с похмелюги был.
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горожанин

25 минут назад
шоколад не виноват...
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Человечище

30 минут назад
Семёрки за две баклажки
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