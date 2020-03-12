Происшествия

30 минут назад

В Чаплыгинском районе с мотоцикла упал пассажир-подросток

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#дтп
В Чаплыгинском районе с мотоцикла упал пассажир-подросток

За рулем был 13-летний мотоциклист

Вчера в Хлевенском районе в пять часов утра на трассе «Дон» 55-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и допустил наезд на стоящий  автомобиль «Дэу-Нексия», который столкнулся со стоящим впереди автомобилем ГАЗ. Тот, в свою очередь, допустил наезд на автомобиль «Исузу». В результате тройного столкновения пострадали водители двух первых автомобилей. С травмами их доставили в больницу.

В Чаплыгинском районе в селе Кривополянье около десяти часов вечера 32-летний водитель автомобиля ГАЗ допустил наезд на 65-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.

В Чаплыгинском районе в селе Солнцево 13-летний мотоциклист допустил падение своего 17-летнего пассажира, который с травмами был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен.
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#дтп

Комментарии (2)

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Калдырь

2 минуты назад
Какая важная новость про мотоциклиста. Я тоже вчера навалил под кустом, туалетов то в городе нет. Напишите статью про это важное событие.
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ппц

18 минут назад
Пешеход скончался, а они про пассажира мопеда??
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