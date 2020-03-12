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В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках

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Напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 л могут исчезнуть из продажи уже в 2021 году. О таких опасениях бизнеса рассказали «Известиям» в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации производителей стеклянной тары.

Риски связаны с возможным вступлением в силу нормативов, которые предполагают полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. В этом случае изготовителям придется платить повышенный экосбор. Это приведет к увеличению цен и может вынудить компании отказаться от бутылок небольшого объема. Литр напитка может подорожать в рознице на 1,5–3,5%.

При этом напитки — не товар первой необходимости, при росте цен покупатели в первую очередь отказываются именно от них, объяснил «Известиям» исполнительный директор Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

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