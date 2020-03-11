Улицу Плеханова приведут в порядок по требованию прокуратуры

Прокуратура Правобережного района Липецка совместно с ГИБДД проверила безопасности дорожного движения по улице Плеханова. В ходе проверки выявлены множественные дефекты дорожного покрытия.



Проверкой установлено, что на протяжении улицы от дома №4 до дома №82 имеется семь нерегулируемых пешеходных переходов из тротуарной плитки. Этот вид покрытия обладает низким уровнем износостойкости и пришел в негодность. Из-за износа дорожного покрытия на пешеходных переходах имеются многочисленные просадки и иные дефекты дорожного покрытия, а также образовалась колея, - сообщает результаты проверки прокуратуры Липецкой области.





Для прав неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с исковым требованием возложить на департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города обязанность провести ремонт автомобильной дороги в первом полугодии 2020 года.



Исковые требования прокурора удовлетворены.



