Общество

51 минуту назад

Улицу Плеханова приведут в порядок по требованию прокуратуры

10 642
#дорожные работы #улица Плеханова
Улицу Плеханова приведут в порядок по требованию прокуратуры

Прокуратура Правобережного района Липецка совместно с ГИБДД проверила безопасности дорожного движения по улице Плеханова. В ходе проверки выявлены множественные дефекты дорожного покрытия.

Проверкой установлено, что на протяжении улицы от дома №4 до дома №82 имеется семь нерегулируемых пешеходных переходов из тротуарной плитки. Этот вид покрытия обладает низким уровнем износостойкости и пришел в негодность. Из-за износа дорожного покрытия на пешеходных переходах имеются многочисленные просадки и иные дефекты дорожного покрытия, а также образовалась колея, - сообщает результаты проверки прокуратуры Липецкой области.


Для прав неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с исковым требованием возложить на департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города обязанность провести ремонт автомобильной дороги в первом полугодии 2020 года.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

10 642
#дорожные работы #улица Плеханова

Комментарии (10)

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партизан

13 минут назад
Долбодятлы!!!
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фокс

14 минут назад
Гениальное решение Гулевского сделать на Плеханова переходы из плитки. Лучшего место Миша не смог даже и придумать: Плеханово оно и есть Плеханово - и ремонтировали потом эту плитку, и асфальтом покрывали- один хрен - -Плеханово
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точно

16 минут назад
Центр убитый
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Колос

20 минут назад
Ска, хоть раз в жизни положите нормальный асфальт, с гарантией 10 - 25 лет. Как ввы * .. ли, народ. То одно, то одно. Денег не намоете ни как себе. Дождётесь что революция будет как в 17м году.
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СССР

21 минуту назад
Все дворы нет асфальта ,пусть оторвут свои задницы и проедут посмотрят,а центральные улицы нехрен смотреть.!!!
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Липчанин

24 минуты назад
)), возле соборной не далеко от входа в администрацию все убито
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Алекс

24 минуты назад
А Интернациональная, Липовская,Семашко, и др в порядке?
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Гость

26 минут назад
Чо опять ремонтировать?
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прохожий

34 минуты назад
липецкие арминоиды усрали только ул Плеханова , а вот московские р-1 усрали весь город
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))

41 минуту назад
Только видят улицы около Соборной, а на * всё тип-топ.
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