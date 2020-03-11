51 минуту назад
Улицу Плеханова приведут в порядок по требованию прокуратуры
Прокуратура Правобережного района Липецка совместно с ГИБДД проверила безопасности дорожного движения по улице Плеханова. В ходе проверки выявлены множественные дефекты дорожного покрытия.
Для прав неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с исковым требованием возложить на департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города обязанность провести ремонт автомобильной дороги в первом полугодии 2020 года.
Исковые требования прокурора удовлетворены.
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