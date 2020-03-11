Полицейские выявили выявили факт продажи подростку снюса и сигарет

В начале марта в Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Липецку поступила оперативная информация о том, что в киоске, расположенном в 9-м микрорайоне Липецка, продают никотинсодержащие смеси подросткам. Киоск находится в центре микрорайона, неподалеку расположены детские учебные заведения.

Полицейские отправили к киоску и заметили 14-летнего подростка, которому в киоске продали снюс и сигареты. Продавец не поинтересовалась ни возрастом школьника, ни наличием у него документов.



- Сертификат соответствия на реализуемую смесь продавец предъявить не смогла, - рассказали в пресс-служба областного УМВД. - Сотрудники полиции изъяли подозрительную продукцию и с сопроводительными документами направили в Роспотребнадзор для проведения экспертизы и принятия правового решения в отношении продавца.



За продажу сигарет несовершеннолетнему предусмотрена административная ответственность по ст. 14.53. КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями», штраф за подобное правонарушение составляент от 3 до 5 тысяч рублей для гражданских лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

