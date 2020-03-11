Общество

53 минуты назад

Полицейские выявили выявили факт продажи подростку снюса и сигарет

9 836
#снюсы
2
Полицейские выявили выявили факт продажи подростку снюса и сигарет

В начале марта в Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Липецку поступила оперативная информация о том, что в киоске, расположенном в 9-м микрорайоне Липецка, продают никотинсодержащие смеси подросткам. Киоск находится в центре микрорайона, неподалеку расположены детские учебные заведения.

Полицейские отправили к киоску и заметили 14-летнего подростка, которому в киоске продали снюс и сигареты. Продавец не поинтересовалась ни возрастом школьника, ни наличием у него документов.

- Сертификат соответствия на реализуемую смесь продавец предъявить не смогла, - рассказали в пресс-служба областного УМВД. - Сотрудники полиции изъяли подозрительную продукцию и с сопроводительными документами направили в Роспотребнадзор для проведения экспертизы  и принятия правового решения в отношении продавца.

За продажу сигарет несовершеннолетнему предусмотрена административная ответственность по ст. 14.53. КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями», штраф за подобное правонарушение  составляент от 3 до 5 тысяч рублей для гражданских лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.
9 836
#снюсы
2

Комментарии (9)

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21 микрорайон

4 минуты назад
Проверьте киоски за 119 аптекой. Вечно одни обкурки стоят труться там.
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Пенсионер

18 минут назад
На остановках общественного транспорта эти курильни работают раньше были кредиты быстрые деньги теперь официальные наркопритоны , не зря прокурор подал в отставку наверное крышевал всё это хозяйство.
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Ничего

19 минут назад
Animal planet, Путин живёт и нахваливает .
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Animal planet

20 минут назад
А какую гадость продают под названием "Собачий корм"! Есть же невозможно.
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Господи!

22 минуты назад
Накорми снюсами Путина и всех ПУТИРАСТОВ
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House Baby

31 минуту назад
Заставлять надо жрать это дерьмо самим, чтобы знали, как травить других, упыри!!!
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сивая кабыла

32 минуты назад
Вы что там снюсов объелись господа журналисты??? Ошибка на ошибке и ошибку подгоняет...."Полицейские отправили к киоску и заметили 14-летнего подростка....". Кого отправили??? "Полицейские выявили выявили факт ...". А может вы пъяны???!!!
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Отравите!

33 минуты назад
путина , Все дела сразу в гору пойдут !.
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Animal planet.

38 минут назад
Вот пусть теперь платит штраф,нашла на чем наживаться,на здоровье детей.
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