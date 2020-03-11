Происшествия
сегодня, 12:10
Знакомый попросил у липчанки телефон на несколько минут и сбежал с аппаратом
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Телефон стоимостью 14 000 25-летний парень сдал в ломбард. Его действия полиция квалифицировала как мошенничество.
В полицию обратилась 51-летняя жительница Липецка, которая рассказала, что 5 марта лишилась сотового телефона стоимостью 14 000 рублей. По подозрению в преступлении полицейские задержали ее 25-летнего знакомого.
- Женщина сообщила, что находилась в компании друзей и один из них попросил сотовый телефон, чтобы зайти в интернет. Когда потерпевшая отвлеклась, мужчина незаметно скрылся с ее телефоном, - описали фабулу преступления в пресс-служба областного УМВД.
Полицейские задержали злоумышленника.Оказалось/, что телефон он сдал в ломбард, а полученные деньги истратил.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
- Женщина сообщила, что находилась в компании друзей и один из них попросил сотовый телефон, чтобы зайти в интернет. Когда потерпевшая отвлеклась, мужчина незаметно скрылся с ее телефоном, - описали фабулу преступления в пресс-служба областного УМВД.
Полицейские задержали злоумышленника.Оказалось/, что телефон он сдал в ломбард, а полученные деньги истратил.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
8 627
молодой тупняк
Пусть 51-летнюю потерпевшая
Ой ой
НЕ ПАТРИОТ
весёлый
весёлый
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