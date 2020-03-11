Происшествия

сегодня, 12:10

Знакомый попросил у липчанки телефон на несколько минут и сбежал с аппаратом

8 627
#мошенничество
1
Знакомый попросил у липчанки телефон на несколько минут и сбежал с аппаратом

Телефон стоимостью 14 000 25-летний парень сдал в ломбард. Его действия полиция квалифицировала как мошенничество.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Липецка, которая рассказала, что 5 марта лишилась сотового телефона стоимостью 14 000 рублей. По подозрению в преступлении полицейские задержали ее 25-летнего знакомого. 

- Женщина сообщила, что находилась в компании друзей и один из них попросил сотовый телефон, чтобы зайти в интернет. Когда потерпевшая отвлеклась, мужчина незаметно скрылся с ее телефоном, - описали фабулу преступления в пресс-служба областного УМВД.

Полицейские задержали злоумышленника.Оказалось/, что телефон он сдал в ломбард, а полученные деньги истратил. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
8 627
#мошенничество
1

Комментарии (8)

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молодой тупняк

2 минуты назад
Друзья наверное тоже случайно знакомые!
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Пусть 51-летнюю потерпевшая

5 минут назад
радуется, что 25-летний знакомый лишил ее телефона, а не девственности!
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Ой ой

27 минут назад
И что делала 50 летняя шаболда, с 20 летними друзьями?????? Зачесалось!!!! Затянулось бурой тиной, гладь старинного пруда!!!!!!
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НЕ ПАТРИОТ

44 минуты назад
..."находилась в компании друзей"... - С такими друзьями и враги не нужны)))
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весёлый

58 минут назад
Теперь погоняло дадут РАДИСТ
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весёлый

58 минут назад
Теперь погоняло дадут РАДИСТ
ответить

1

сегодня, 12:21
Гусарский полк прибыл!
ответить

1

сегодня, 12:21
Гусарский полк прибыл!
ответить

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