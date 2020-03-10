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Православные совершат автомобильный крестный ход против коронавируса

45 1721
#коронавирус #крестный ход
3
Православные совершат автомобильный крестный ход против коронавируса

Православная общественность после молебна 15 марта проедет с иконами по Липецкой области.

Липецкая православная общественность планирует совершить автомобильный крестный ход против коронавируса. Об этом GOROD48 сообщил руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников.

- 15 марта мы совершим молебен у святого источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, на котором зачитаем акафист Божией Матери «Державной», - рассказал Юрий Берников. – После этого отправимся в автомобильный крестный ход. На машинах мы объедем Липецкую область.

45 1721
#коронавирус #крестный ход
3

Комментарии (45)

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Россию спас Господь!

39 секунд назад
Победа в 41году на * комунисты это скрыли .
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ОЙ!

1 минуту назад
Надежда, плохо то, что бесы приняли облик священнослужителей и пользуются молитвами для одурачивания простачков.
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Во истину

4 минуты назад
Топ кек
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Бывалый

5 минут назад
Кр ход, облёт Москвы с иконой Божьей матери в 1941 году был превентивной мерой, т. е. на всякий случай, лишняя мера не помешает. Так что не надо козырять этим. Москву спас Сталин и великий советский народ, насмерть сражавшийся при обороне Москвы, среди которых был и мой отец, получивший тяжелое ранение в голень под Вязьмой в 1942-м году. В 1812 году, несмотря на засилье церковников в Москве, Москву сдали французам, и ничего страшного не случилось.
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Адекватный человек

8 минут назад
Да уж, прочитаешь крмменты по типу "Россия-православная страна", "Русь-святая" и осознаешь, что действительно у нас всего 2 беды: дураки и дороги. И одна проблема по второй с нарисованными картинками ходит.
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Инквизитор

12 минут назад
Господи, спаси Россию от такой власти.
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Алекс

13 минут назад
из-за иконы не сдали? А я думал из-за героев-защитников
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Берия

13 минут назад
На бога надейся , а сам не плошай.
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Русь святая храни веру православную!

14 минут назад
С нами Бог !
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крестный ход -это народная традиция

16 минут назад
Россия Православная страна !
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