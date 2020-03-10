Православные совершат автомобильный крестный ход против коронавируса

Православная общественность после молебна 15 марта проедет с иконами по Липецкой области.

Липецкая православная общественность планирует совершить автомобильный крестный ход против коронавируса. Об этом GOROD48 сообщил руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников.



- 15 марта мы совершим молебен у святого источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, на котором зачитаем акафист Божией Матери «Державной», - рассказал Юрий Берников. – После этого отправимся в автомобильный крестный ход. На машинах мы объедем Липецкую область.



