Общество
сегодня, 11:33
Православные совершат автомобильный крестный ход против коронавируса
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Православная общественность после молебна 15 марта проедет с иконами по Липецкой области.
Липецкая православная общественность планирует совершить автомобильный крестный ход против коронавируса. Об этом GOROD48 сообщил руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников.
- 15 марта мы совершим молебен у святого источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, на котором зачитаем акафист Божией Матери «Державной», - рассказал Юрий Берников. – После этого отправимся в автомобильный крестный ход. На машинах мы объедем Липецкую область.
- 15 марта мы совершим молебен у святого источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, на котором зачитаем акафист Божией Матери «Державной», - рассказал Юрий Берников. – После этого отправимся в автомобильный крестный ход. На машинах мы объедем Липецкую область.
45 1721
Россию спас Господь!
ОЙ!
Во истину
Бывалый
Адекватный человек
Инквизитор
Алекс
Берия
Русь святая храни веру православную!
крестный ход -это народная традиция