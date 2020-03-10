Происшествия

13 минут назад

Инспектор ДПС отказался от взятки в 13 тысяч рублей

5 166
#взятка #ДПС
Инспектор ДПС отказался от взятки в 13 тысяч рублей

Житель Хлевенского района пытался подкупить полицейского за отказ от медосвидетельствоавания.

Ночью 8 марта житель Хлевенского района пытался подкупить инспектора ДПС.

Полицейские остановили автомобиль, за рулём которого сидел 59-летний мужчина с признаками алкогольной опьянения. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования. Чтобы этого не делать, водитель предложил инспектору 13 тысяч рублей, но полицейский отказался.

Дальнейшее процессуальное решение примет СУ СК России по Липецкой области.
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#взятка #ДПС

Комментарии (6)

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Енот

29 секунд назад
дурик,нахрен пьяный ехал
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Аглы

1 минуту назад
Коррупцию и кумовство в России победить невозможно. Максимально уменьшить риски сделав все процедуры прозрачными и гласными, перейти на цифровой документооборот, каждое движение должно фиксироваться в национальной базе данных, тогда будет результат.
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Житель.

4 минуты назад
Ой не ужели. Какой честный.
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13

9 минут назад
мало предлагал
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Мнение

10 минут назад
Инспектор суеверным оказался)))
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Астра

11 минут назад
Мало предложил)?
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