Инспектор ДПС отказался от взятки в 13 тысяч рублей

Житель Хлевенского района пытался подкупить полицейского за отказ от медосвидетельствоавания.

Ночью 8 марта житель Хлевенского района пытался подкупить инспектора ДПС.



Полицейские остановили автомобиль, за рулём которого сидел 59-летний мужчина с признаками алкогольной опьянения. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования. Чтобы этого не делать, водитель предложил инспектору 13 тысяч рублей, но полицейский отказался.



Дальнейшее процессуальное решение примет СУ СК России по Липецкой области.