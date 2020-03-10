Россельхозбанк готов принимать решения по заявкам на сельскую ипотеку в Липецкой области

Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). На текущий момент в РСХБ поступило свыше 20 тыс. обращений на сумму более 40 млрд рублей.

Получить льготную сельскую ипотеку в РСХБ по ставке до 3% годовых может любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет*. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Заемщики смогут приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем жилой дом по договору подряда; построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобрести готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, расположенный на сельских территориях.

«Россельхозбанк» стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, действующей в рамках программы КРСТ. Жителям нашего региона она позволит выгодно приобрести недвижимость в сельской местности, а сами жители сёл смогут благоустроить свои домовладения и улучшить свои бытовые условия. Для молодого поколения льготная ипотека призвана повысить привлекательность села как места, где можно комфортно жить и работать. Развитие сельских территорий — задача масштаба всей страны, она является для Банка стратегическим приоритетом, и мы готовы играть ключевую роль в ее реализации», — подчеркнул директор Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Чемыхин.

Условия для приобретения доступного и комфортного жилья в сельской местности являются неотъемлемой частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг.

*Возраст до 75 лет при одновременном соблюдении условий: 1) до исполнения Заемщику 65 лет проходит не менее половины срока кредита; 2) до исполнения Созаемщику 65 лет проходит срок возврата кредита.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



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