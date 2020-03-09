«Психанули и взяли реванш в Брянске»

«МицуБаскет» провёл один из лучших своих матчей сезона.

Липецкие баскетболисты взяли реванш за поражение в первом матче в Брянске. Повторный матч один из лидеров первенства ЦФО неожиданно отдал нашей команде – 88:80.

Сложно назвать эту победу исторической, как некоторые поторопились сделать – в истории липецкого баскетбола были и куда более значимые достижения, но все равно команда заслуживает похвалы.

Возможно, брянских баскетболистов расслабила лёгкая победа накануне или тот факт, что липчан в первом матче практически в одиночку обыграл 17-летний школьник. В немалой степени сказалось возвращение на паркет после болезни играющего тренера «МицуБаскета» Константина Бреева, который в итоге и стал самым результативным игроком команды – 28 очков и 7 подборов. Повлиять могло всё что угодно – даже то, что матч проводился в Международный женский день. Словом, так сложились звезды…

Липчане обозначили свой атакующий порыв тем, что уже на 1-й минуте цели достигли двухочковые броски Никиты Полянского и Сергея Мельгунова, счёт стал 4:0 в нашу пользу – тогда это еще не воспринималось серьезно. Затем хозяева выиграли первый отрезок – 24:19, а по ходу второй четверти их преимущество доходило до 10 очков – 44:34.

Но именно в этот момент брянские «бомбардиры» вдруг «замолкли», а наши парни набрали восемь очков подряд и уходить на большой перерыв оказалось совсем не страшно – всего 44:42 в пользу «Брянска».

В третьем сете Полянский дважды точно исполнил штрафные, и «МицуБаскет» впервые вышел вперед – 53:52. Как оказалось, больше липчане лидерства не упускали. После третьей партии наше преимущество было «+3», а точный двухочковый Бреева на первых секундах заключительного отрезка увеличил его до 5-ти – 64:59.

Тревожно стало за 2 с небольшим минуты до конца, когда Родион Боровский сократил отставание до пары баллов – 82:80. В дальнейшем игра проходила по одному сценарию: хозяева умышленно фолили, стараясь побыстрее перехватить мяч у липчан, но их показательно наказывал Бреев. Правда, сначала он смазал два штрафных броска (на наше счастье «Брянск» следом потерял мяч), но затем шесть раз выходит на исполнение штрафных и все шесть отправлял мяч корзину!

Отметим и других наших результативных игроков: Андрея Романенко- 17 очков и 8 подборов, Дмитрия Неклюдова – 16, Никиту Полянского.

«МицуБаскет» в таблице первенства ЦФО еще прочнее закрепился на 3-й строчке. И пусть каждый сам решает, как к этому относится: на высоком 3-м месте (из 6 команд) или всего лишь на 3-м.

БК «Брянск» - МицуБаскет - 80:88 (24:19, 20:23, 15:20, 21:26)

"Брянск": Пономарёв - 0, Чернов - 5/1, Михеев - 7/1, Боровский - 25/4, Метечко - 19/2+7 подб. (Д.Назаров - 3, Родионов - 5/1, Поляков - 0, Пимков - 10/2+3 перехв., В.Иванов - 0, Якушев - 2, М.Павлов - 4).

"МицуБаскет": Мельгунов - 5+7 подб.+3 перехв., Полянский - 14/1, Чеботарёв - 5/1, Бреев - 28/3+7 подб., Неклюдов - 16/4 (Романенко - 17+8 подб., Безденежных - 3, Жданов - 0).

2-очковые: 17/32 (53,1%) - 22/44 (50,0%). 3-очковые: 12/27 (44,4%) - 10/27 (37,0%). Штрафные: 10/13 (76,9%) - 14/21 (66,7%). Подборы: 29 (23+6) - 36 (22+14). Перехваты: 5 - 7. Потери: 17 - 9. Фолы: 18 - 15.

Судьи В.Поздняков (Брянск), П.Верижников (Орёл).

8 марта. Брянск. СОК "Брянск". 100 зрителей.

Положение команд