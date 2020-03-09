Кажется, шутку липчанина повторил сам Криштиану Роналду (ФОТО, ВИДЕО)

Антон Заболотный здорово сыграл в паре с Кокориным и отказался разговаривать с пустой микс-зоной.

28-летний Антон Заболотный, начинавший футбольную карьеру в Липецке, а сейчас защищающий цвета «Сочи» стал одной из нейтральных фигур 21-го тура чемпионата России. И не только из-за подвигов на поле.

Сначала все-таки о футболе. В домашнем матче против «Урала» из Екатеринбурга на сочинском стадионе «Фишт» Антон вышел в основном составе. Последний раз наш земляк начинал встречу с первых минут 2 ноября прошлого года в домашней встрече с «Тамбовом» (1:2), а первую игру сочинцев в весенней части сезона 1 марта дома с тульским «Арсеналом» (1:2) и вовсе пропустил.

Вместе с Заболотным в нападении сочинцев сыграл бывалый Александр Кокорин, для которого это был второй матч после всем известных событий и срока в колонии. Но не Кокорин, а именно Заболотный стал одним из героев матча. Он оказался причастен ко второму голу своей команды. На 63-й минуте Андрей Мостовой отобрал мяч у игрока «Урала», прострелил на Заболотного, который зряче отбросил мяч под удар Кириллу Заике – мгновение, и мяч влетел в «девятку».





Счёт стал – 2:0, и таким сохранился вплоть до финального свистка. К слову, до этого «Сочи» не побеждал с 30 сентября прошлого года, когда взял верх над грозненским «Ахматом».

Первый гол у хозяев на 35-й забил Мостовой, которому достался приз лучшего игрока встречи. Заболотный же по аналогии с НХЛ мог претендовать на титул «второй звезды» матча. Он был одним из самых активных и ещё до перерыва мог забить дважды: сначала технично обработал мяч и низом бил в дальний угол – чуть неточно; в конце тайма вошёл в штрафную прямо по центру и бил почти наверняка, но кто-то из защитников успел подставить ногу – угловой.

В нынешнем сезоне Антон принял участие в 14-ти матчах «Сочи», забил один гол (в победной игре на своем поле со столичным «Динамо» - 3:2) и сделал две результативные передачи.

Сочинцы остаются на последнем 16-м месте в РФЛ, но после сегодняшней победы их отставание от зоны стыковых матчей сократилось до двух очков. Это вполне отыгрываемо, учитывая, что весной команду пополнили такие новички, как Кокорин, игравший в чемпионатах Италии, Испании и Франции полузащитник с конголезскими корнями Жильбер Имбула, чемпион мира-2018 в составе сборной Франции защитник Адиль Рами (пока не играл из-за травмы).

А после игры человек-мем Заболотный вновь прославился на весь Рунет, опубликовав в «Инстаграме» видеоролик, на котором он проходит мимо пустой смешанной зоны. При этом нападающий делает вид, будто отказывает журналистам в интервью. «Без комментариев. Спасибо большое», — сказал дважды Заболотный вымышленным представителям СМИ и поклонился на прощание.







Заболотный и пустота

Примечательно, что похожий ролик всего через несколько часов выложил и … обладатель пяти «Золотых мячей» португалец Криштиану Роналду. Выходя из автобуса перед игрой его «Ювентуса» с миланским «Интером», он сделал вид, что хлопает по рукам болельщиков, хотя рядом никого не было.







Как много болельщиков в мире сейчас мечтали оказаться в том месте, куда тянет руку легендарный португалец

Впрочем, причины поступков двух футболистов разные – в Италии болельщиков не пускают на игры из-за коронавируса и матчи проходят при пустых трибунах, а в России масс-медиа, видимо, не верят в «Сочи» и поэтому не пришли задавать вопросы.