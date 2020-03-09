Заключительную серию игр липецкие хоккеисты начали с массовой драки (ВИДЕО)

Сегодня наша команда победила «Металлург» из Вологодской области.

Потеряв шансы на выход в плей-офф, липецкие хоккеисты начали серию из трёх заключительных матчей сезона на своей площадке. Сегодня «Липецк» в напряжённом поединке взял верх над «Металлургом» из Вологодской области – 2:0.

Гостям победа была нужнее, ведь у них еще сохраняются шансы на выход во второй этап. «Металлург» проводил свой предпоследний матч «регулярки», находясь на 5-м месте в Восточной конференции от отставая от идущей на 4-й позиции (т.е. в зоне плей-офф) пермской "АК-59" всего на два очка.

Тем не менее, набравшие мощный, но запоздалый ход липчане склонили чащу в свою пользу. Наверняка в последних матчах команда хочет частично реабилитироваться в глазах своих болельщиков, которых из-за досрочного прекращения борьбы «Липецком» сегодня пришло меньше обычного – около тысячи человек.

Героем матча стал лучший бомбардир липчан Никита Вахромеев, на счету которого гол и результативная передача. В середине игры он своевременно отпасовал на Даниила Прохорова, который кистевым броском совершенно застал врасплох вратаря гостей.

Другую шайбу липчане тоже забросили во втором периоде. Незадолго до перерыва Илья Орлов убежал один на один с голкипером, но не сумел его переиграть. Однако к шайбе быстрее всех успел Вахромеев и добил её в сетке. Теперь на счёту главного забивалы у липчан ровно 50 очков – 21 гол и 29 результативных передач.

В третьем периоде «Металлург», у которого, возможно, решалась судьба сезона, пошёл на штурм липецких ворот, создал несколько моментов, но липчан выручал голкипер Руслан Ялбуев. Всё чего добились гости – массовая драка на 49-й минуте. Сначала после опасного момента у наших ворот схлестнулись наш Илья Орлов и северянин Константин Кидаров, следов – липецкий защитник Сергей Косовец и Данила Яковлев, далее водоворот событий в той или иной степени закрутил и других хоккеистов. Четыре упомянутых игрока, как зачинщики, получили удаления до конца игры.

«Липецку» осталось принять дома 11 марта рыбинский «Полёт», а 13 марта – ярославский «Локо-Юниор».

Видео драки на2:12:05

МХК Липецк - Металлург (Череповец) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: Д.Прохоров (Вахромеев), 28:26 (1:0). Вахромеев (И.Орлов, Д.Прохоров), 38:17 (2:0).

Штраф: 62 (Шулепов-2, Д.Прохоров-4, Болтов-4, Фирсов-2, Косовец-5+20, И.Орлов-5+20) - 56 (Вафин-2, Д.Сидоров-2, Д.Яковлев-5+20, Кидаров-5+20, Климов-2).

Вратари: Ялбуев - Назаркин (00:00-59:31).

Броски: 34 (9+12+13) - 23 (7+9+7). Вбрасывания: 29 - 31.

Судьи А.Саутин (Электросталь), Д.Кривоносов, С.Король (оба - Липецк).

9 марта. Липецк. СК «Звёздный». 1000 зрителей.