Погода в Липецке

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В Липецкой области ночью пройдут дожди, а днем потеплеет до +18

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#Потеплее
В Липецкой области ночью пройдут дожди, а днем потеплеет до +18

10 марта температурный фон в Липецкой области также не изменится. Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, местами туман, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 5 до 7 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.

День 10 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градуса мороза.
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#Потеплее

Комментарии (2)

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28 минут назад
Лучше бы до +50, чтобы жара ударила по мозгам и свалила с ног!!!
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Родина

51 минуту назад
Это химтрассы. Мрази круглосуточно распыляют с самолетов ядовитую био химию, изменяющую погоду так чтобы закрыть Солнца и распускать вирусы и кишечную палочку которые размножаются именно при такой гадкой погоде.
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