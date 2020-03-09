В Липецкой области ночью пройдут дожди, а днем потеплеет до +18

10 марта температурный фон в Липецкой области также не изменится. Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, местами туман, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 13 до 18 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 5 до 7 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.



День 10 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градуса мороза.