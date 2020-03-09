сегодня, 17:35
В Липецкой области ночью пройдут дожди, а днем потеплеет до +18
10 марта температурный фон в Липецкой области также не изменится. Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 5 до 7 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.
День 10 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градуса мороза.
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