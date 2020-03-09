сегодня, 15:50
Около 150 липчан собрал первый общегородской субботник
Сегодня на территории за Нижним парком прошёл субботник. Парк убирали руководители города, сотрудники администрации Липецка и структурных подразделений мэрии, а также неравнодушные жители, всего около 150 человек.
За несколько часов участники субботника собрали порядка 200 мешков бытового мусора, а также почти 40 кузовов сухих ветвей. Отходы вывезли. Ветви складировали для дальнейшей переработки - их измельчат в щепу, которая потом пойдёт на отсыпку пешеходных тропинок.
-Сегодняшняя акция - не разовая. Мы даём старт череде уборок, которые пройдут во дворах, на территориях общественных пространств, у предприятий и организаций. Надеюсь, в них примут участие многие жители и вместе мы сможем сделать наш город чистым и красивым, - отметила глава города Евгения Уваркина.
Следующая массовая уборка запланирована уже на конец этой недели. Кроме того, липчане могут сами организовывать субботники. В администрации города готовы помочь активистам, в том числе с вывозом мусора.
21 век
Комментатор
Липчанин
Сомневающийся
завидуй молча
)))
Можеш
Быдло платит налоги
Около 150 придурков,
Липчанка.