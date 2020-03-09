Около 150 липчан собрал первый общегородской субботник

Сегодня на территории за Нижним парком прошёл субботник. Парк убирали руководители города, сотрудники администрации Липецка и структурных подразделений мэрии, а также неравнодушные жители, всего около 150 человек.

Трудовой десант "высадился" на территории за Нижним парком. Участок площадью более 10 гектаров необходимо было очистить от сухих ветвей и бытового мусора. Работа предстояла серьёзная. Для желающих отдохнуть организовали зону отдыха с полевой кухней - подкрепиться можно было пловом, шашлыком и горячим чаем.



За несколько часов участники субботника собрали порядка 200 мешков бытового мусора, а также почти 40 кузовов сухих ветвей. Отходы вывезли. Ветви складировали для дальнейшей переработки - их измельчат в щепу, которая потом пойдёт на отсыпку пешеходных тропинок.



-Сегодняшняя акция - не разовая. Мы даём старт череде уборок, которые пройдут во дворах, на территориях общественных пространств, у предприятий и организаций. Надеюсь, в них примут участие многие жители и вместе мы сможем сделать наш город чистым и красивым, - отметила глава города Евгения Уваркина.



Следующая массовая уборка запланирована уже на конец этой недели. Кроме того, липчане могут сами организовывать субботники. В администрации города готовы помочь активистам, в том числе с вывозом мусора.