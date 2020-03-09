Общество

сегодня, 15:50

Около 150 липчан собрал первый общегородской субботник

19 851
#Субботник
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Около 150 липчан собрал первый общегородской субботник

Сегодня на территории за Нижним парком прошёл субботник. Парк убирали руководители города, сотрудники администрации Липецка и структурных подразделений мэрии, а также неравнодушные жители, всего около 150 человек.

Трудовой десант "высадился" на территории за Нижним парком. Участок площадью более 10 гектаров необходимо было очистить от сухих ветвей и бытового мусора. Работа предстояла серьёзная. Для желающих отдохнуть организовали зону отдыха с полевой кухней - подкрепиться можно было пловом, шашлыком и горячим чаем.

За несколько часов участники субботника собрали порядка 200 мешков бытового мусора, а также почти 40 кузовов сухих ветвей. Отходы вывезли. Ветви складировали для дальнейшей переработки - их измельчат в щепу, которая потом пойдёт на отсыпку пешеходных тропинок.

-Сегодняшняя акция - не разовая. Мы даём старт череде уборок, которые пройдут во дворах, на территориях общественных пространств, у предприятий и организаций. Надеюсь, в них примут участие многие жители и вместе мы сможем сделать наш город чистым и красивым, - отметила глава города Евгения Уваркина.

Следующая массовая уборка запланирована уже на конец этой недели. Кроме того, липчане могут сами организовывать субботники. В администрации города готовы помочь активистам, в том числе с вывозом мусора.
19 851
#Субботник
1

Комментарии (19)

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21 век

4 минуты назад
Каждый должен заниматься делом своей жизни. Только тогда станешь профессионалом, когда перестанешь тратить драгоценное время на всякие субботники.
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Комментатор

5 минут назад
Следует учесть, что прошлогодние листья это не мусор, а часть природы. То что по мнению человека чистота и порядок, с точки зрения природы это пустыня и смерть. Пластиковый мусор нужно убирать.
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Липчанин

8 минут назад
Хорошо бы ещё главы сельских поселений взялись за грабли и личным примером показали, как они трудятся на местах. Сегодня пусть не много, но собрал мешок пластиковых бутылок и стекла и утилизировал, Усманский район д. Кривка. Не ждите чистой воды и продуктов ели мусорите и спокойно за этим наблюдаете.
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Сомневающийся

10 минут назад
завидуй молча, в администрации "трудишься" или где-то ещё на бюджете сидишь, чмо йобаное ?
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завидуй молча

15 минут назад
))), ..тебе то что с того ,заср..ец ? ты только пакостить умеешь)).
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)))

20 минут назад
150 идиотов на регион - это не много. Слава Богу!
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Можеш

21 минуту назад
Около 150 придурков, устроить одиночный пикет, не раб)
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Быдло платит налоги

24 минуты назад
Изольда Викторовна, и срет, чтобы за ним убирали, за его деньги.
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Около 150 придурков,

26 минут назад
вместо того чтобы выяснить у властей , почему деньги выделяются и ничего не убрано , вышли сами поработать, в выходной, за двойную оплату ?Рабы долбаные.
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Липчанка.

26 минут назад
жорик, а вы будете гадить на всех углах , за...е ...бись !
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