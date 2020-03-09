Новые случаи коронавирусной инфекции в Липецкой области не выявлены

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлены.

3 человека находятся на лечении. 5 человек находятся на обсервации. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.



Реализуется комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории области, сообщает пресс-служба региональной администрации.