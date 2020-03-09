Общество

23 минуты назад

Новые случаи коронавирусной инфекции в Липецкой области не выявлены

3 324
#Коронавирус
Новые случаи коронавирусной инфекции в Липецкой области не выявлены
За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлены.
3 человека находятся на лечении. 5 человек находятся на обсервации. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.

Реализуется комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории области, сообщает пресс-служба региональной администрации.
3 324
#Коронавирус

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Таксист

7 минут назад
Таксовать всё равно не буду. Возишь непонятно кого. Своя рубашка ближе к телу. Фсёё, ушол на дно, до лучших времён. Ходите пешком, дорогие Ляпчане
ответить

Короновирус

7 минут назад
Я уже иду! Прячьтесь от меня в бомбоубежищах!!! )))
ответить

Муж Евы Лонгории

12 минут назад
Коронавирус - это хрень, медиафейк. А вот нефть по 30 , да еще в течении длительного времени- это усё, приехали.
ответить

Еще в рубрике

«Восьмое марта удалось»
#8 марта #дорожное движение
56
«Восьмое марта удалось»

сегодня, 09:27

Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +14
14
В Липецкой области небольшие дожди и до +14

вчера, 20:16

Общество
Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в регионе
#Коронавирус
307
Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в регионе

вчера, 18:26

Общество
Автохам прогневал Бога (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
162
Автохам прогневал Бога (ФОТО)

вчера, 16:11

Общество
В состоянии заболевших коронавирусной инфекцией липчан отмечают положительную динамику
#коронавирус
193
В состоянии заболевших коронавирусной инфекцией липчан отмечают положительную динамику

вчера, 10:56

Общество
Продавцы цветов в Липецке: «Мы не спим вторые сутки»
92
Продавцы цветов в Липецке: «Мы не спим вторые сутки»

вчера, 09:15

Общество