В мире
20 минут назад
В Париже произошла стрельба в мечети
По данным телеканала BFMTV, пострадал один человек
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа. Об этом в воскресенье сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в местной полиции.
По их данным, неизвестный мужчина в шлеме около 20:00 по местному времени (22:00 мск) вошел во двор мечети и открыл стрельбу по находившемуся там человеку. Отмечается, что пострадавший получил серьезное ранение. Информации о личности нападавшего не приводится.
Открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно, сообщает tass.ru
По их данным, неизвестный мужчина в шлеме около 20:00 по местному времени (22:00 мск) вошел во двор мечети и открыл стрельбу по находившемуся там человеку. Отмечается, что пострадавший получил серьезное ранение. Информации о личности нападавшего не приводится.
Открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно, сообщает tass.ru