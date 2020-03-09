В мире

23 минуты назад

Ученые: Гаджеты превращают мозг в свалку, провоцируя развитие маразма

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Чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами фактически превращает мозг в «свалку». Об этом предупреждают ученые из японской клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура, пишет издание Nikkei Style.

По мнению специалистов, использование гаджетов и компьютеров способствует нарушению памяти, развитию маразма и депрессии. Они поясняют — за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле, которая также ответственна за мышление, контролирует память и эмоции. При перегрузке мозга информацией работа этих функций нарушается, это ведет к раздражению и разочарованию.

Ученые советуют давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо спать, сообщает www.rosbalt.ru

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