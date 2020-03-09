В мире
27 минут назад
КНДР трижды запустила баллистические ракеты
Северокорейские военные три раза выстрелили неопознанными снарядами, предположительно баллистическими ракетами, в сторону Японского моря. Ни один из них не достиг японской экономической зоны, пишет Kyodo.
Проводя ракетные запуски, Пхеньян нарушает резолюции Совбеза ООН.
В Южной Корее подчеркнули, что новые испытания Севера «не способствуют установлению мира на Корейском полуострове», сообщает www.rosbalt.ru
Проводя ракетные запуски, Пхеньян нарушает резолюции Совбеза ООН.
В Южной Корее подчеркнули, что новые испытания Севера «не способствуют установлению мира на Корейском полуострове», сообщает www.rosbalt.ru