В мире

27 минут назад

КНДР трижды запустила баллистические ракеты

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Северокорейские военные три раза выстрелили неопознанными снарядами, предположительно баллистическими ракетами, в сторону Японского моря. Ни один из них не достиг японской экономической зоны, пишет Kyodo.

Проводя ракетные запуски, Пхеньян нарушает резолюции Совбеза ООН.

В Южной Корее подчеркнули, что новые испытания Севера «не способствуют установлению мира на Корейском полуострове», сообщает www.rosbalt.ru

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