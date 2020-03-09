В мире

40 минут назад

Доллар взлетел до 72 рублей, нефть Brent просела до $31

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Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%, пишут «Ведомости». Это стало последствием развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Не исключено дальнейшее падение и новый мировой финансовый кризис, предупреждают некоторые аналитики.

Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне 35,6 долларов за баррель, подешевев на 27%. Апрельские фьючерсы WTI стоили 32,6 долларов за баррель (-26,5%).

После обрушения цен на нефть курс доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется по 72,77 рубля, евро по 83,79.

Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены после потери более 5%.

UPD. Нефть продолжила падение и сейчас торгуется чуть выше $31, сообщает www.rosbalt.ru

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