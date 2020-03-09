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Вечером 8 марта ожидавшие общественный транспорт на остановке «Молодежный парк» липчане заметили автомобиль, который скатывался к улице Катукова по лестнице от ТРЦ «Ривьера» автомобиль.



Машина сначала застряла на ступенях, затем водитель лихо слетел с лестницы прокатился по тротуару и выехал на Катукова.



«Восьмое марта удалось», пошутил один из очевидцев этого слалома.

