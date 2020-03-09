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«Восьмое марта удалось»

18 3588
#8 марта #дорожное движение
5
«Восьмое марта удалось»
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Вечером 8 марта ожидавшие общественный транспорт на остановке «Молодежный парк» липчане заметили автомобиль, который скатывался к улице Катукова по лестнице от ТРЦ «Ривьера» автомобиль.

Машина сначала застряла на ступенях, затем водитель лихо слетел с лестницы прокатился по тротуару и выехал на Катукова.

«Восьмое марта удалось», пошутил один из очевидцев этого слалома.
18 3588
#8 марта #дорожное движение
5

Комментарии (18)

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все придурки на инотазах

8 минут назад
Рсдрп, только в новостях этого сайта только твои сородичи - убогое инопомоечное быдло!
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Гость

20 минут назад
Мдааааа))))
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Конфронтатор

32 минуты назад
Ёлка, а ты ауе терпилка?
ответить

Может,

32 минуты назад
Поворот перепутал,а потом поздно было?
ответить

Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

33 минуты назад
Миротворец, я на дудке валосянке играю за деньги)
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Ёлка

38 минут назад
Сергей 13, А ты что стукач
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Слон

39 минут назад
Блин. Так вон где она бампер цапанула. Протрезвеет - прибью нахрен.
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Сергей 13

49 минут назад
Номера этого героя никто, конечно,не видел,и полицаи ничего, конечно, сделать не могут,верно?
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А чо

53 минуты назад
В Липецке так всегда?
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Рсдрп

53 минуты назад
Очередное доказательство,, У меня иномарка, но это ни о чем не говорит. На ТАЗах идиотов ездит не меньше.
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