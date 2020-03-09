Общество
сегодня, 09:27
«Восьмое марта удалось»
18 3588
Загрузка плеера
Вечером 8 марта ожидавшие общественный транспорт на остановке «Молодежный парк» липчане заметили автомобиль, который скатывался к улице Катукова по лестнице от ТРЦ «Ривьера» автомобиль.
Машина сначала застряла на ступенях, затем водитель лихо слетел с лестницы прокатился по тротуару и выехал на Катукова.
«Восьмое марта удалось», пошутил один из очевидцев этого слалома.
Машина сначала застряла на ступенях, затем водитель лихо слетел с лестницы прокатился по тротуару и выехал на Катукова.
«Восьмое марта удалось», пошутил один из очевидцев этого слалома.
18 3588
все придурки на инотазах
Гость
Конфронтатор
Может,
Истеричная ипотечная разведенка с прицепом
Ёлка
Слон
Сергей 13
А чо
Рсдрп