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В Липецкой области небольшие дожди и до +14

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В Липецкой области небольшие дожди и до +14

9 марта через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди различной интенсивности. Осадки прекратятся во второй половине дня.

Однако они не повлияют на температурный фон – он не изменится. Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем будет от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов тепла, днем ожидается от 10 до 12 градусов тепла. 

9 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градуса мороза.

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Комментарии (1)

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Мишка78

30 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!!!
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