Общество

сегодня, 18:26

Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в регионе

55 2408
#Коронавирус
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Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в регионе

магазины, транспорт и места массового скопления людей будут дезинфицировать.

В Липецкой области вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Работу по их реализации обсудили участники заседания  регионального оперативного штаба, которое состоялось сегодня в Липецке.

Как сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев, в настоящее время проводятся проверки по соблюдению режима дезинфекции в местах большого скопления людей. В случае невыполнения рекомендаций к организациям будут применяться штрафные санкции, вплоть до закрытия.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка вводится в общественном транспорте.

Бюджетным организациям рекомендовано ежедневно измерять температуру работников, а сотрудников с подозрением на ОРВИ временно освобождать от работы.

Фото липдез.рф
55 2408
#Коронавирус
1

Комментарии (56)

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Трагик

50 секунд назад
Согласен с жителем. Ссут только элодеи
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А ведь к никакой угрозе Россия

3 минуты назад
Не готова !,Вот Путин дорулился !, Зато хвастается великой победой ( Великую отечественную- выиграли "единая Россия "и Путин ), Если завтра война ,я на стороне врага !, Скорей бы коронавирус всю Россию поглотил !.
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Заваркина

5 минут назад
В рамках дополнительных мер мы еще активнее будем благоустройство парки. Для этого я выделю ещё бабла из бюджета.
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Житель

8 минут назад
Как говорилось раньше КТО БОЯЛСЯ ВСЯКОЙ ЗАРАЗЫ ОНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ И ЦЫПЛЯЛАСТЬ НА НЕГО. Это самовнушение. Это обычный вирус
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Б8

9 минут назад
А как в школе измерить всем температуру. У медсестры (когда она на месте, а это не всегда) один ртутный градусник
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Вот бы найти китайца-

10 минут назад
Чтобы на путьку чихнул.
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Инквизитор

10 минут назад
Асфальт весь по городу с шампунем помойте .
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Пойди и убери детскую площадку от грязи,

12 минут назад
Весна пришла, Думаю руки не отсохнут.
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Злодей

12 минут назад
Трагику,захлебнешся в моем кампоте.люди сделают больно твоему гузну,а пока подмывайся.едросовский шнырь!!!
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Ров вокруг Липецка надо

13 минут назад
ольга, вырыть и водой наполнить. Тв что паникуешь, животное?
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