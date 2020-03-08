Липецкая пловчиха 8 марта выиграла этап Кубка Европы и теперь претендует на участие в Олимпиаде-2020

Валерия Ермакова преподнесла себе восхитительный подарок к Международному женскому Дню.

Липчанка Валерия Ермакова стала победительницей первого этапа Кубка Европы по плаванию в открытой воде на олимпийской дистанции 10 км в израильском Эйлате.

В первую очередь, обращает на себя внимание то, насколько уверенно 23-летняя спортсменка сборной России победила конкуренток. Ее результат составил 2 часа 3 минуты 3,44 секунды. Ближайшая преследовательница Анжелика Андре из Португалии отстала на 4,65 секунды. Третье место заняла ещё одна россиянка Мария Новикова.

Сегодняшняя победа позволила Валерии завоевать путёвку на чемпионат Европы, который состоится в мае этого года в Будапеште, на дистанциях 5 и 10 км, и самое главное – на олимпийский квалификационный турнир по плаванию в открытой воде в японской Фукуоке с 30 по 31 мая. Теперь перед Ермаковой открылась перспектива участия в главных играх четырехлетия – Олимпиаде-2020 в Токио.







Валерия и Заслуженный тренер России Лидия Власевская



"Бонусом" за сегодняшний успех стал и денежный приз в размере 2,5 тысячи евро.



Еще одна липчанка Алиса Скорнякова сегодня заняла 11-е место – 2:05,44 и при этом получила право представлять нашу страну в первенстве Старого Света на дистанции 25 км.

10-километровый заплыв вообще сложился очень удачно для наших соотечественников: среди мужчин победил 3-кратный чемпион Европы волгоградец Кирилл Абросимов.

Кубок Европы-2020 включает в себя шесть этапов, ближайшие из них пройдут 4 июля в Барселоне и 22-23 августа в Стамбуле. Далее 29 августа пройдет старт в Копенгагене, 5 сентября – в Париже и 18 сентября – в итальянском Пьомбино.