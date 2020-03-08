Общество
сегодня, 10:56
В состоянии заболевших коронавирусной инфекцией липчан отмечают положительную динамику
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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
На лечении находятся три человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика.
На обсервации находятся 5 человек. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
На обсервации находятся 5 человек. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
21 1751
Константин
Вопрос
Да чтоб и ты
)))))))
Злодей
Большая кузиминка
Игорек
лечении
Липчанин
Не негодяй пургу,