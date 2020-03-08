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В состоянии заболевших коронавирусной инфекцией липчан отмечают положительную динамику

21 1751
#коронавирус
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В состоянии заболевших коронавирусной инфекцией липчан отмечают положительную динамику

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

На лечении находятся три человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика.

На обсервации находятся 5 человек. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
21 1751
#коронавирус
2

Комментарии (21)

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Константин

1 минуту назад
О, как!!! Россия рулит!!! Китайцы не могут вакцину разработать, а у нас 2 дня, и здоров, пора на работу.
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Вопрос

3 минуты назад
А в чем выражается положительная динамика если у них никаких признаков заболевания вчера не было?
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Да чтоб и ты

10 минут назад
))))))), СДОХ!.
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)))))))

13 минут назад
До чтоб они скорее, Не надо жилать зла ближнему. Все мы ходим под Богом. То что эти люди понадеялись на авось - это зря. Не зря говорят,что бережёного Бог бережёт.
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Злодей

15 минут назад
Достали клоуны,я коренной липчанин,а тебя говнопас поднимут на вилы вместе с нынешней властью.лижи дальше им промежность.
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Большая кузиминка

20 минут назад
алес
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Игорек

25 минут назад
Вот твари!!!Все таки доездились,сволочи,видимо бездетные,не боятся за близких...катаются!!!Отправьте их туда ,откуда они эту дрянь приперли....
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лечении

31 минуту назад
Да что вы с этой деревней?Это явно из "нищей" деревни.Им скотам дома не сидится,,зря не сдохли.
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Липчанин

31 минуту назад
За свою жопу боятся. Жизофреников пол Липецка.
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Не негодяй пургу,

33 минуты назад
Злодей, Купи себе скафандр да желательно водонепраницаемый и сиди дома. Чем этот вирус отличается от обычной простуды. Тоже самые синтомы . И разогнал волну кому-то просто на руку. У нас это называется ОЭРВИ или в запущенной форме пневмония, только она более уязвимей. И гриппа под названием свинной был намного страшнее, если взять туже статистику.
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