В состоянии заболевших коронавирусной инфекцией липчан отмечают положительную динамику

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

На лечении находятся три человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика.



На обсервации находятся 5 человек. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.