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25 минут назад

На Северном Кавказе устроили драку фанаты бойцов MMA

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Секьюрити и полицейские пресекли массовую драку в октагоне, где встречаются бойцы смешанного стиля. Инцидент имел место в Черкесске (Карачаево-Черкесия), пишет «Регион Online».

Судьи признали победу представителя Чечни Джаддала Алибекова над спортсменом из Кабардино-Балкарии (КБР) Алимом Гуговым.

Толпа рассерженных болельщиков последнего пытались атаковать судью.

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