В России
25 минут назад
На Северном Кавказе устроили драку фанаты бойцов MMA
Секьюрити и полицейские пресекли массовую драку в октагоне, где встречаются бойцы смешанного стиля. Инцидент имел место в Черкесске (Карачаево-Черкесия), пишет «Регион Online».
Судьи признали победу представителя Чечни Джаддала Алибекова над спортсменом из Кабардино-Балкарии (КБР) Алимом Гуговым.
Толпа рассерженных болельщиков последнего пытались атаковать судью.
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Судьи признали победу представителя Чечни Джаддала Алибекова над спортсменом из Кабардино-Балкарии (КБР) Алимом Гуговым.
Толпа рассерженных болельщиков последнего пытались атаковать судью.
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