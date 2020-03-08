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27 минут назад

СМИ: Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева задержали по подозрениям в распространении наркотиков

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Ксению Малафееву, дочь бывшего вратаря сине-бело-голубых, взяли с поличным на попытке распространить наркотические вещества. Девушку задержала петербургская полиция, пишет «МК» со ссылкой на Mash.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Дело в отношении 16-летней расследуется по ст. 228 УК РФ.

Мать девушки Марина Малафеева трагически погибла 11 лет назад. Малафеевой было 36, ее спорткар на полной скорости врезался в препятствие.

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