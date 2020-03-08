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28 минут назад

Путин предложил отправлять в тюрьму за повреждение воинских мемориалов

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В России могут начать наказывать по отдельной уголовной статье вандалов, которые повреждают места захоронений воинов и памятники в местах боевой славы. Такой проект закона внес в Государственную думу глава государства Владимир Путин. 

Президент предложил включить в Уголовный кодекс «статью об ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы».

Максимальный срок по подобным делам не может превышать пяти лет, отмечается в документе.

Путин подготовил законопроект перед празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ответственность, согласно его инициативе, должна наступать и если преступление совершено за границами РФ, сообщает www.rosbalt.ru

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