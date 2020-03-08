В мире
35 минут назад
Коронавирус охватил почти полмира
Число стран, в которых зафиксированы случаи заражения, приближается к 100
Число стран, в которых зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, приближается к 100. В ночь с субботы на воскресенье о выявлении коронавируса на своих территориях заявили власти Молдавии, Парагвая, Болгарии и Мальты. Количество заразившихся вирусом в других странах продолжает расти.
Согласно воскресным данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки число жертв коронавируса в Китае составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек.
По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097.
За последние сутки во Франции выявлено 336 новых случаев заражения, число инфицированных достигло 949 человек при 11 летальных исходах, сообщает tass.ru/obschestvo
Согласно воскресным данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки число жертв коронавируса в Китае составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек.
По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097.
За последние сутки во Франции выявлено 336 новых случаев заражения, число инфицированных достигло 949 человек при 11 летальных исходах, сообщает tass.ru/obschestvo