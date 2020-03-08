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53 минуты назад
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный 7 марта платформой для независимых журналистов Bonanza Media
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media, сообщает tass.ru.
В 13-страничном протоколе встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года в частности говорится о том, что члены голландской прокуратуры "подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". В ответ на это бельгийская сторона заявила, что "не видит в этом никакой проблемы". Представитель Украины говорит о том, что "не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]". Вслед за этим разговор заходит о заманивании свидетелей, а затем и "допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти".
"Новый документ показывает то, как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой - нет, - отметил в беседе с ТАСС один из основателей платформы Bonanza Media, независимый журналист Макс ван дер Верфф. - Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства".
"Это также очень компрометирующий документ, - добавил он. - Возможно, они попробуют принизить его значение, заявить, что в нем не содержится никакой конкретной информации. Однако все, что было сказано, записано в протоколе".
В 13-страничном протоколе встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года в частности говорится о том, что члены голландской прокуратуры "подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". В ответ на это бельгийская сторона заявила, что "не видит в этом никакой проблемы". Представитель Украины говорит о том, что "не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]". Вслед за этим разговор заходит о заманивании свидетелей, а затем и "допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти".
"Новый документ показывает то, как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой - нет, - отметил в беседе с ТАСС один из основателей платформы Bonanza Media, независимый журналист Макс ван дер Верфф. - Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства".
"Это также очень компрометирующий документ, - добавил он. - Возможно, они попробуют принизить его значение, заявить, что в нем не содержится никакой конкретной информации. Однако все, что было сказано, записано в протоколе".