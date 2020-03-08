Продавцы цветов в Липецке: «Мы не спим вторые сутки»

Цветы в Липецке продают на любой достаток – от тюльпана за 50 рублей до эксклюзивных букетов за 7 тысяч.

Кризис кризисом, а продажи цветов в Липецке на 8-е марта в этом году бьют все рекорды.

Производители тюльпанов отстояли (не без помощи GOROD48) продавать цветок за 50 рублей. А в специализированных магазинах сейчас наблюдается резкий наплыв клиентов.

- Многие заказывали букеты еще вчера, и теперь приходят за цветами. Даже в пять утра, - рассказала GOROD48 продавец круглосуточного магазина цветов, открывшегося на улице Эдуарда Белана (28-й микрорайон), - Некоторым составляем цветочные композиции сегодня прямо на месте. Хватит ли запасов цветов? Пока корзины не опустели.

Небольшой букет из трёх тюльпанов сегодня можно купить в Липецке за 150 рублей. Розы в зависимости от сорта стоят от 100 до 250 рублей за штуку. В продаже имеются и эксклюзивные букеты – по несколько тысяч рублей. По словам девушки, пока самый дорогой букет, проданный в ее магазине. Обошёлся покупателю в сумму около 7 тысяч рублей.

Так сложилось, что Международный женский день – самый цветочный праздник в году. Торговцы специально готовятся к нему загодя.

- Народ идёт и идёт, - говорит продавец, - Мы не спим уже вторые сутки! Но праздник того стоит.

И в заключении девушка дала совет, как дольше сохранить розу в вазе.

- Стебель необходимо подрезать один, а лучше – два раза в день. Делать это лучше на весу ножом, а не ножницами, которые сминают поры и заставляют их закрываться. И после обрезки цветок необходимо поставить в воду в течение одной минуты – чтобы срез был еще «живым». Тогда цветок может радовать вас до двух недель!