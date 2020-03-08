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Продавцы цветов в Липецке: «Мы не спим вторые сутки»

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Продавцы цветов в Липецке: «Мы не спим вторые сутки»

Цветы в Липецке продают на любой достаток – от тюльпана за 50 рублей до эксклюзивных букетов за 7 тысяч.

Кризис кризисом, а продажи цветов в Липецке на 8-е марта в этом году бьют все рекорды.

Производители тюльпанов отстояли (не без помощи GOROD48) продавать цветок за 50 рублей. А в специализированных магазинах сейчас наблюдается резкий наплыв клиентов.

- Многие заказывали букеты еще вчера, и теперь приходят за цветами. Даже в пять утра, - рассказала GOROD48 продавец круглосуточного магазина цветов, открывшегося на улице Эдуарда Белана (28-й микрорайон), - Некоторым составляем цветочные композиции сегодня прямо на месте. Хватит ли запасов цветов? Пока корзины не опустели.

Небольшой букет из трёх тюльпанов сегодня можно купить в Липецке за 150 рублей. Розы в зависимости от сорта стоят от 100 до 250 рублей за штуку. В продаже имеются и эксклюзивные букеты – по несколько тысяч рублей. По словам девушки, пока самый дорогой букет, проданный в ее магазине. Обошёлся покупателю в сумму около 7 тысяч рублей.

Так сложилось, что Международный женский день – самый цветочный праздник в году. Торговцы специально готовятся к нему загодя.

- Народ идёт и идёт, - говорит продавец, - Мы не спим уже вторые сутки! Но праздник того стоит.

И в заключении девушка дала совет, как дольше сохранить розу в вазе.

- Стебель необходимо подрезать один, а лучше – два раза в день. Делать это лучше на весу ножом, а не ножницами, которые сминают поры и заставляют их закрываться. И после обрезки цветок необходимо поставить в воду в течение одной минуты – чтобы срез был еще «живым». Тогда цветок может радовать вас до двух недель!

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Комментарии (20)

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Глупый

6 минут назад
Перри Мейсон, Надо ломать "традицию",не наступать на те же грабли много раз, подарите Советскую открытку с тюльпанами, ц-3 коп ,экономия, однако, и по роже схлопотать проблематичнее...
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Сосед

11 минут назад
С праздником поздравляю водятлов таксо максо согласившимся с повышением комиссии и понижением цены заказа и продолжившим катать эту шляпу,с праздником вас девочки это воистину ваш день ,вас хорошо поимели ,вы облизались и погнали дальше ,удачи вам ,в вашем нелёгком деле
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Перри Мейсон

14 минут назад
Ваш, а родителю 1 и родителю 2 дарите?
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Ваш

19 минут назад
Перри Мейсон, а своему дарю. Как в цивилизованных странах
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Ваш

22 минуты назад
Нищие советские мужчины могли себе позволить раз в год купить своим женщинам букетик мимоз. Эта традиция так и осталась. Я забочусь о своих близких женщинах всегда, коммуняцкие "праздник" 8 марта мне по- боку. Дарите цветы своим женщинам чаще, а не только на 8 марта
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Перри Мейсон

22 минуты назад
Родина, я своей дарю пластмассовые.
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Перри Мейсон

23 минуты назад
Ваш, с международным женским днём вас!
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Родина

24 минуты назад
Перри Мейсон, Любовь надо дарить, а не загубленные цветы!
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Ваш

26 минут назад
Кроме стран бывшего совка никто и не знает, что сегодня "международный" женский день.
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Ваш

29 минут назад
Перри Мейсон, мне твои коммуняцкие праздники до лампочки.
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