17-летний школьник обыграл липецких мастеров баскетбола

Почему в нашем городе не могут или не хотят собрать команду из сильнейших игроков?

Баскетболисты «Липецка» оказались не готовы к гостевому матчу с лидером первенства ЦФО «Брянском», проиграв сегодня с разницей в три десятка очков – 56:87.

Хозяева решили исход поединка уже в первой четверти, которую выиграли – 22:7, и в дальнейшем только наращивали свое преимущество.

Любопытно, что самым результативным на площадке стал игрок «Брянска» Андрея Якушев, который буквально сегодня отпраздновал свое 17-летие. Школьник набрал 22 очка – столько не смог весь «МицуБаскет» за первые две четверти.

У липчан пропускал матч играющий тренер мастер спорта Константин Бреев, а без него игра команды не клеится.

А ведь знавал наш баскетбол другие времена: еще несколько лет назад команда Липецка диктовала моду в первенстве ЦФО, и никакой «Брянск» или «Рязань» были ему не указ.

Кстати, сейчас лидеры той команды Андрей Гришин, Сергей Рязанцев, Михаил Чешуев, Алексей Гуськов великолепно выступают в чемпионате Липецкой области в составе команды «АРМАНТ», одержавшей 11 побед в 11-ти матчах. Среди тех, кого они дважды обыграли был и «Мицубаскет», выступающий в областных соревнованиях тем же составом, что и в первенстве ЦФО. По спортивному принципу выходит, что честь Липецкой области за бюджетные деньги защищают не все сильнейшие… Конечно, кто-то может сказать, что «герои минувших сезонов» уже не молоды. Но ведь и у «МицуБаскета» в составе играют парни по 43 года…

БК «Брянск» - «МицуБаскет» - 87:56 (22:9, 17:10, 17:11, 31:26)

«Брянск»: В.Иванов - 7, Пимков - 8/1, Чернов - 8, Ал-й Назаров - 2, Метечко - 16/2+8 подб. (Пономарёв - 5, Д.Назаров - 4, Родионов - 6/1, Боровский - 6/2, Якушев - 22/1, М.Павлов - 3/1, Михеев - 0).

«МицуБаскет»: Полянский - 15/1, Безденежных - 8/1, Чеботарёв - 17/2+11 подб., Неклюдов - 5/1, Романенко - 1 (Бабкин - 0, Мельгунов - 7/1, И.Степанов - 3/1, Жданов - 0).

2-очковые: 24/42 (57,1%) - 15/33 (45,5%). 3-очковые: 9/26 (34,6%) - 7/34 (20,6%). Штрафные: 12/21 (57,1%) - 5/7 (71,4%). Подборы: 39 (28+11) - 38 (27+11). Перехваты: 11 - 7. Потери: 16 - 21. Фолы: 14 - 18.

Судьи В.Поздняков (Брянск), П.Верижников (Орёл).

7 марта. Брянск. СОК Брянск. 150 зрителей.