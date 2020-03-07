Происшествия

22 минуты назад

Легковушки жестко столкнулись в Задонске

257
#авария #ДТП
Легковушки жестко столкнулись в Задонске

Участники аварии отделались ушибами. Идет поиск очевидцев и записей видеорегистраторов.

Сегодня в районе полудня на улице Коммуны в Задонске столкнулись «семерка» и «Нэксия». Оба автомобиля серьезно пострадали в аварии. К счастью, люди, как сообщили GOROD48 очевидцы, практически не пострадали: трое человек в «Нэксии» отделались ушибами.



Всех свидетелей аварии и владельцев записей видеорегисторов, записавших момент ДТП, просят откликнуться.
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#авария #ДТП

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