Легковушки жестко столкнулись в Задонске

Участники аварии отделались ушибами. Идет поиск очевидцев и записей видеорегистраторов.

Сегодня в районе полудня на улице Коммуны в Задонске столкнулись «семерка» и «Нэксия». Оба автомобиля серьезно пострадали в аварии. К счастью, люди, как сообщили GOROD48 очевидцы, практически не пострадали: трое человек в «Нэксии» отделались ушибами.Всех свидетелей аварии и владельцев записей видеорегисторов, записавших момент ДТП, просят откликнуться.