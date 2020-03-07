Спорт

сегодня, 16:46

Липецкий борец взял «бронзу» ЦФО – остановить его сумела только «восходящая звезда»

1 356
#Греко-римская борьба #СШ №9
Липецкий борец взял «бронзу» ЦФО – остановить его сумела только «восходящая звезда»

Наш Арменак Восканян одержал три победы, в том числе две - досрочно.

В Тамбове завершилось первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет.

Лучший результат из наших земляков показал Арменак Восканян из спортивной школы №9, взявший «бронзу» в весовой категории до 72 кг.

Всего в весе выступали 18 человек. В первой схватке ученик Александра Полухина одержал «чистую» победу, положив на лопатки Владимира Мудрова из Тамбова, а затем по баллам взял верх над Андреем Рассадкиным из Подмосковья. В полуфинале Восканяну пришлось встретится с ещё одним представителем Московской области Артёмом Ерохиным.

Ерохин – особенный борец, который выделялся среди всех участников соревнований. Ведь совсем недавно – в январе этого года Артём занял высокое 5-е место в Новосибирске в чемпионате страны среди взрослых. По возрасту Ерохин имеет право выступать среди юниоров, но по спортивному мастерству – серьезно его перерос. У липчанина, по сути, не было шансов – встреча завершилась досрочной победой подмосковного борца.

Восканян сумел пережить поражение и, напротив, вышел на схватку за 3-е место с удвоенной решимостью. Еще одного спортсмена из Московской области Святославу Зайцеву он буквально «растерзал» на ковре, отправив того на «туше» и победив досрочно.

В финале Ерохин не оставил шансов Артёму Крючкову (Московская область) и стал обладателем «золотой» награды. Крючков получил «серебро», а еще одной «бронзовой» медали кроме нашего борца удостоился Никита Шелыгин тоже… из Московской области – такое большое количество борцов из Подмосковья объясняется тем, что они привезли самую большую команду – 70 человек (!) во всех весовых категориях.

Как обладатель 3-го места ЦФО Восканян получил право выступить в финальном турнире первенства России среди юниоров, но осталось решить финансовый вопрос. Ведь турнир состоится 3 и 4 апреля Хабаровске, куда только дорога встанет «в копеечку».

Остальные липецкие борцы выступили скромнее. Исо Мухобатов (63 кг) и Егор Власов (65 кг) заняли 5-е места. Алексей Ростовцев (72 кг) занял 7-е место.

Подготовили ребят тренеры СШ №9 Сергей Яковлев и Владимир Балышев.

Отметим и тот факт, что главным судьей первенства ЦФО был известный липецкий арбитр и тренер Владимир Макаров.

1 356
#Греко-римская борьба #СШ №9

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот

47 минут назад
Лысый в дудочку дудел, коронавирус на дудел !.
ответить

Еще в рубрике

«Поедет на первенство мира, если не повторится прошлогодняя история»
#Греко-римская борьба #спорт глухих
2
«Поедет на первенство мира, если не повторится прошлогодняя история»

сегодня, 16:13

Спорт
Липчанин выиграл студенческий чемпионат России по лёгкой атлетике
Липчанин выиграл студенческий чемпионат России по лёгкой атлетике

сегодня, 15:27

Спорт
Сотрудницу Росгвардии из Липецка наградили в Кремле
#Евгения Покачалова #универсальный бой #Росгвардия
69
Сотрудницу Росгвардии из Липецка наградили в Кремле

вчера, 14:40

Общество
Юноши «Металлурга» взяли «серебро», Дмитрий Крысанов признан лучшим полузащитником турнира (ФОТО)
#Футбол #ДЮСШ "Металлург"
6
Юноши «Металлурга» взяли «серебро», Дмитрий Крысанов признан лучшим полузащитником турнира (ФОТО)

вчера, 13:53

Спорт
Королёва – королева: липчанка прыгнула выше олимпийской чемпионки (ФОТО)
#Легкая атлетика #прыжки в высоту #Кристина Королёва
13
Королёва – королева: липчанка прыгнула выше олимпийской чемпионки (ФОТО)

05.03.2020 20:16

Спорт
Три девицы… у ковра: липчанки триумфально выступили на фестивале борьбы (ФОТО)
#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев
2
Три девицы… у ковра: липчанки триумфально выступили на фестивале борьбы (ФОТО)

05.03.2020 19:30

Спорт