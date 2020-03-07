Липецкий борец взял «бронзу» ЦФО – остановить его сумела только «восходящая звезда»

Наш Арменак Восканян одержал три победы, в том числе две - досрочно.

В Тамбове завершилось первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет.

Лучший результат из наших земляков показал Арменак Восканян из спортивной школы №9, взявший «бронзу» в весовой категории до 72 кг.

Всего в весе выступали 18 человек. В первой схватке ученик Александра Полухина одержал «чистую» победу, положив на лопатки Владимира Мудрова из Тамбова, а затем по баллам взял верх над Андреем Рассадкиным из Подмосковья. В полуфинале Восканяну пришлось встретится с ещё одним представителем Московской области Артёмом Ерохиным.

Ерохин – особенный борец, который выделялся среди всех участников соревнований. Ведь совсем недавно – в январе этого года Артём занял высокое 5-е место в Новосибирске в чемпионате страны среди взрослых. По возрасту Ерохин имеет право выступать среди юниоров, но по спортивному мастерству – серьезно его перерос. У липчанина, по сути, не было шансов – встреча завершилась досрочной победой подмосковного борца.

Восканян сумел пережить поражение и, напротив, вышел на схватку за 3-е место с удвоенной решимостью. Еще одного спортсмена из Московской области Святославу Зайцеву он буквально «растерзал» на ковре, отправив того на «туше» и победив досрочно.

В финале Ерохин не оставил шансов Артёму Крючкову (Московская область) и стал обладателем «золотой» награды. Крючков получил «серебро», а еще одной «бронзовой» медали кроме нашего борца удостоился Никита Шелыгин тоже… из Московской области – такое большое количество борцов из Подмосковья объясняется тем, что они привезли самую большую команду – 70 человек (!) во всех весовых категориях.

Как обладатель 3-го места ЦФО Восканян получил право выступить в финальном турнире первенства России среди юниоров, но осталось решить финансовый вопрос. Ведь турнир состоится 3 и 4 апреля Хабаровске, куда только дорога встанет «в копеечку».

Остальные липецкие борцы выступили скромнее. Исо Мухобатов (63 кг) и Егор Власов (65 кг) заняли 5-е места. Алексей Ростовцев (72 кг) занял 7-е место.

Подготовили ребят тренеры СШ №9 Сергей Яковлев и Владимир Балышев.

Отметим и тот факт, что главным судьей первенства ЦФО был известный липецкий арбитр и тренер Владимир Макаров.