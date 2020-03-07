«Поедет на первенство мира, если не повторится прошлогодняя история»

Слабослышащий борец выиграл чемпионат России, но тренер боится подвоха со стороны международной федерации.

Липчанин Михаил Ниясов в Саранске стал победителем первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров (до 20 лет) с нарушениями слуха.

В весовой категории до 97 кг воспитанник спортивной адаптивной школы (ОСАШ) выиграл три схватки, причём все – чисто, положив соперников на лопатки.

В итоге 17-летний Ниясов получил не только «золотую» медаль, но и был включён в сборную России для участия в первенстве мира среди юниоров в турецком Трабзоне с 1 по 10 июля.

Будем надеяться, что нашему земляку удастся выступить на высшем международном уровне, а не повторится история прошлого года. Как рассказал GOROD48 тренер чемпиона Сергей Нацвин, в 2019 году Ниясов, ставший вице-чемпионом России в весе до 92 кг, должен был выступать за сборную в первенстве Европы в Белоруссии. Но в последний момент международная федерация решила сократить число весовых категорий на Евро. В итоге дома остались Ниясов и три москвича.

В Саранске выступал и ещё один воспитанник Нацвина – Максим Нерубацкий. В весовой категории до 72 кг было всего 7 борцов, поэтому их поделили на три подгруппы. Нерубацкий попал в группу, где боролись три человека: одну схватку он выиграл у москвича, вторую – у соперника из Астрахани, ранее становившимся победителем первенства мира среди юношей.

Как победитель первого этапа, Нерубацкий встретился с борцом из Москвы, занявшим 2-е место в соседней группе. Схватка проходила с переменным успехом, но в итоге судьи подняли вверх руку столичного борца. Нерубацкий отправился оспаривать «бронзу», его соперником был тот же москвич, которого он победил на первом этапе, но на этот раз противник сумел взять реванш. Итог – 4-е место.

Фото sport48.ru Ниясов выше всех, рядом его тренер Сергей Нацвин