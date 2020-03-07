Общество
42 минуты назад
Все больные коронавирусом – прилетевшие из Италии граждане России
36 2621
Пациентов будут лечить в инфекционной больнице, люди из круга их контактов - под наблюдением медиков.
Все трое пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом – граждане России, прибывшие в последние две недели из Италии. Это показало эпидемиологическое расследование, сообщает региональный Роспотребнадзор. Возраст и пол пациентов врачи не раскрывают.
- Все госпитализированы, находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории области. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование, - сообщаю санитарные врачи. - Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области
Санитарные врачи рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Она напоминают, что надо: часто мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общего транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – оставайтесь дома и вызовите врача.
Ранее Игорь Артамонов распространил обращение к жителям региона. Глава администрации Липецкой области просить не поддаваться панике и провокациям и доверять информации только из официальных источников.
- Все госпитализированы, находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории области. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование, - сообщаю санитарные врачи. - Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области
Санитарные врачи рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Она напоминают, что надо: часто мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общего транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – оставайтесь дома и вызовите врача.
Ранее Игорь Артамонов распространил обращение к жителям региона. Глава администрации Липецкой области просить не поддаваться панике и провокациям и доверять информации только из официальных источников.
36 2621
КТо эти *
Ужас
Бывалый
Засуньте себе в ж.пу свою врачебную тайну
Хомос идиотос.
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eeeee
Серж
Илья
Перри Мейсон