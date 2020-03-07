Общество

42 минуты назад

Все больные коронавирусом – прилетевшие из Италии граждане России

36 2621
#коронавирус
4
Все больные коронавирусом – прилетевшие из Италии граждане России

Пациентов будут лечить в инфекционной больнице, люди из круга их контактов - под наблюдением медиков.

Все трое пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом – граждане России, прибывшие в последние две недели из Италии. Это показало эпидемиологическое расследование, сообщает региональный Роспотребнадзор. Возраст и пол пациентов врачи не раскрывают.

- Все госпитализированы, находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории области. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование, - сообщаю санитарные врачи. - Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области

Санитарные врачи рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Она напоминают, что надо: часто мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общего транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – оставайтесь дома и вызовите врача.

Ранее Игорь Артамонов распространил обращение к жителям региона. Глава администрации Липецкой области просить не поддаваться панике и провокациям и доверять информации только из официальных источников.
36 2621
#коронавирус
4

Комментарии (37)

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КТо эти *

40 секунд назад
Конченные!!!!!!!!
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Ужас

1 минуту назад
Явно уже не три. Сколько они назаражали? Почему не контролировали и сразу с самолёта и поезда не отправляли на карантин. Знали с декабря и ехали идиоты. В Липецке напрочь отсутствует медицина. Закрывайте школы!
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Бывалый

2 минуты назад
Пойду напьюсь встельку,а то может больше не представиться возможность.
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Засуньте себе в ж.пу свою врачебную тайну

2 минуты назад
Срочно опубликовать данные о заболевших и с кем они уже контактировали!!!
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Хомос идиотос.

3 минуты назад
Вирус распространяется воздушно капельным путем.Им достаточно выдохнуть и все в * 30 метров заразятся.
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12311

4 минуты назад
Родина, у вас шиза обострилась,выпейте таблетки
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eeeee

4 минуты назад
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres
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Серж

5 минут назад
данковчанин, поддерживаю! Если чел умышленно плюет на рекомендации властей, ставит под угрозу не только себя, но и все население конкретного населенного пункта, пусть платит! На Италию нашли бабло, вот и за лечение пусть платят. Одно дело, если вирус дом заразился человек, не выезжавший в заражённые страны и регионы, его вины нет, а другое дело эти
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Илья

6 минут назад
Закрыть турагентства , у нас таких дебилов кто думает меня пронесёт
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Перри Мейсон

7 минут назад
Ну что, съездили в "цивилизованные страны"?))
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