Общество

27 минут назад

В Международный женский день в Липецкой области аномально тепло

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#погода
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В Международный женский день в Липецкой области аномально тепло

8 марта Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона – сохранится аномально теплая погода без существенных осадков. Лишь ближе к вечеру, когда через регион пройдет атмосферный фронт, местами возможны небольшие дожди. Однако они не повлияют на температурный фон – он не изменится. Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 12-15 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 6-11 м/сек, местами порывы до 15 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла. 

8 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.
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#погода
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Комментарии (1)

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2E18J

12 минут назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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