27 минут назад
В Международный женский день в Липецкой области аномально тепло
8 марта Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона – сохранится аномально теплая погода без существенных осадков. Лишь ближе к вечеру, когда через регион пройдет атмосферный фронт, местами возможны небольшие дожди. Однако они не повлияют на температурный фон – он не изменится. Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 12-15 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.
8 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.
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