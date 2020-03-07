Общество

34 минуты назад

Вертолёт беглого депутата продадут в счет долга

7 497
#торги #банкротство
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Вертолёт беглого депутата продадут в счет долга

Арбитражный суд Липецкой области назначил экспертизу рыночной стоимости вертолета Михаила Захарова, который находится на балансе компании «СУ-5 Трест Липецкстрой». Это имущество автоматически поступает в конкурсную массу должника для удовлетворения финансовых требований кредиторов. Рыночную стоимость вертолета будет определять эксперт из Санкт-Петербурга. Затем вертолет продадут на аукционе.

На оценку отправили вертолет «R44 Robinson Hilicopter Company».  Аналогичные вертолеты, согласно данным сайтов объявлений, стоят до 20 млн рублей. Заметим, что финансовые требования кредиторов к «СУ-5 Трест Липецкстрой» уже перевалила за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.

Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года: дочерняя фирма компании - «Эксстроймаш», не сумела выполнить обязательства по долевому строительству жилых домов в микрорайоне «Европейский». Чтобы найти деньги на завершение строительства председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров начал продажу большинства активов компании, однако в 2018 году по требованию кредиторов начался процесс банкротства СУ-5.

Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, использовали средства дольщиков не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства жилых домов. Потерпевшими по делу признаны 1846 липчан. 
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#торги #банкротство
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Комментарии (7)

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Ксения

2 минуты назад
Вот оно как) А местная братва кричит что уже отжали вертолёт у депутата))) оказывается только сос...нули)
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Свиридова 10

12 минут назад
Захаров прикрути подоконники
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А ты какой партии депутат?

13 минут назад
Неужели едераст?
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Миша

23 минуты назад
Да и уй с ним я столько нахапал мне и на новый хватит.
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Ксюня

24 минуты назад
И его самого тоже бы продать в рабство!)))
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Вопрос к ЕР

29 минут назад
Почему захаров всё ещё депутат?
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Гость

29 минут назад
Почти 2 тысячи человек.. Если в среднем с каждого где-то полтора миллиона рублей.. Однако
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