Вертолёт беглого депутата продадут в счет долга

Арбитражный суд Липецкой области назначил экспертизу рыночной стоимости вертолета Михаила Захарова, который находится на балансе компании «СУ-5 Трест Липецкстрой». Это имущество автоматически поступает в конкурсную массу должника для удовлетворения финансовых требований кредиторов. Рыночную стоимость вертолета будет определять эксперт из Санкт-Петербурга. Затем вертолет продадут на аукционе.

На оценку отправили вертолет «R44 Robinson Hilicopter Company». Аналогичные вертолеты, согласно данным сайтов объявлений, стоят до 20 млн рублей. Заметим, что финансовые требования кредиторов к «СУ-5 Трест Липецкстрой» уже перевалила за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.



Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года: дочерняя фирма компании - «Эксстроймаш», не сумела выполнить обязательства по долевому строительству жилых домов в микрорайоне «Европейский». Чтобы найти деньги на завершение строительства председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров начал продажу большинства активов компании, однако в 2018 году по требованию кредиторов начался процесс банкротства СУ-5.



Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, использовали средства дольщиков не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства жилых домов. Потерпевшими по делу признаны 1846 липчан.