Сухая трава загорелась в Задонском районе

Пожар произошел в районе села Тюнино. На пульт пожарных вчера поступило около 20 аналогичных вызовов.

Вчера вечером огонь охватил порядка 800 квадратных метров земли в районе села Тюнино в Задонском районе. Очевидцы пожара сообщают, что причиной возгорания стал пал сухой травы, а огонь охватил территорию между селом и рекой Дон.





- Сообщение о пожаре поступило в 19:06. На место вызова выехала пожарная спасательная часть №20, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Вчера на пульт МЧС поступило порядка 20 сигналов о горении сухой растительности. Пал сухой травы в этом году из-за аномально теплой погоды начался небывало рано. Стоит помнить, что эти действия несут опасность.



Практически всегда палы травы происходят по вине человека, напоминает региональное МЧС. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.



Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего частного дома:



- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;



- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;



- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь.



- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;



- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.

