Владельцев гаражей ждут в мэрии Липецка

Чиновники просят предоставить документы о праве аренды на земельные участки по металлическими конструкциями.

Управления округами Липецка плотно взялись за очистку городских дворов от нелегально установленных гаражей. Сотрудники мэрии выявили серию подозрительных металлических конструкций в разных районах города. Сомнительные гаражи обнаружены возле дома №41 по улице Ленина, у дома №96 по улице Циолковского и в районе Трубного проезда.



Владельцев всех этих металлических укрытий ждут в управлениях округами с паспортом и документами на земельный участок под гаражом. В случае невыполнения требований сомнительные гаражи будут принудительно перемещены на специально отведенную территорию с последующей утилизацией.