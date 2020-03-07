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Владельцев гаражей ждут в мэрии Липецка

14 1288
#гараж
2
Владельцев гаражей ждут в мэрии Липецка

Чиновники просят предоставить документы о праве аренды на земельные участки по металлическими конструкциями.

Управления округами Липецка плотно взялись за очистку городских дворов от нелегально установленных гаражей. Сотрудники мэрии выявили серию подозрительных металлических конструкций в разных районах города. Сомнительные гаражи обнаружены возле дома №41 по улице Ленина, у дома №96 по улице Циолковского и в районе Трубного проезда.

Владельцев всех этих металлических укрытий ждут в управлениях округами с паспортом и документами на земельный участок под гаражом. В случае невыполнения требований сомнительные гаражи будут принудительно перемещены на специально отведенную территорию с последующей утилизацией.
14 1288
#гараж
2

Комментарии (14)

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Как гость
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Другого объяснения нет.

2 минуты назад
странно, Ведь чтобы поставить гараж надо было собрать кучу бумаг, наверняка эти копии остались в мерии. И опять надо собирать, подтверждать. Тем более места давались ветеранам, инвалидам и прочие льготникам, их уже нет возможно вот отсюда и завести властей, как эток с земли не берутся налоги. И пользуются сыны, внуки этими гарожами.
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гостья

4 минуты назад
странно, а вообще вряд ли есть документы, потому что это называется самостроем и хорошо бы везде их снесли
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гость

5 минут назад
100, исчезают потихоньку такие гаражи , медленно правда ,но исчезают .
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гость

6 минут назад
странно, ничего странного , я однажды видел разрешение от 1983 года ,выдано было исполкомом .Обновить надо разрешения , в живых уже нет многих бывших владельцев , а это внучки по наследству пользуются .
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100

8 минут назад
Этот гараж стоит уже 40 лет.
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Перри Мейсон

11 минут назад
Пироманы придут, порядок наведут. Гаражебыдло в конец обнаглело
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странно

17 минут назад
что значит "сомнительные" гаражи? Почему документы должен предоставить человек, а документов нет в мэрии?
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гость

35 минут назад
5, и от гаражей в том числе . Хитрожопым не надо быть взял железную банку и поставил во дворе , а с хэра ли ? А откуда ты знаешь , что житель не указал свою фамилию ,когда требовал демонтировать гараж ? Ась ?
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5

46 минут назад
Стучите им дальше. Жрите друг друга. От гаражей все проблемы
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Взялись, да не унесут .

50 минут назад
У них денег нет на демонтаж , в одном дворе уже год всё обещают снести .
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