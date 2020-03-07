«Черных» ассенизаторов заметили в микрорайоне «Звездный»

Машина сливала отходы средь бела дня в городскую канализационную систему.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеоролик с работой «черных» ассенизаторов. Коммунальная машина у всех на виду сливала отходы из цистерн в городскую канализацию в микрорайоне «Звездный». Ситуацию прокомментировали в Липецкой городской энергетической компании.



- Указанный на видео канализационный колодец по улице Казьмина в Липецке, является городской собственностью и находится вне зоны эксплуатационной ответственности ЛГЭК, - сообщили в пресс-службе организации. - Тем не менее, ЛГЭК держит на особом контроле случаи незаконных сливов жидких бытовых отходов в централизованную систему канализации. С начала года работниками энергокомпании выявлено девять подобных фактов. На нарушителей составлены соответствующие акты, которые были направлены в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.



Энергетики считают камнем преткновения в вопросе борьбы с «черными» ассенизаторами несущественные штрафы, которые накладывает на нарушителей экологи. Минимальный штраф в 1 500 рублей, предусмотренный за незаконный слив нечистот, никак не отражается на деятельности «черных ассенизаторов», уверены энергетики. Например, за одну откачку частники могут заработать до трех тысяч рублей, поэтому штраф в 15 000 рублей был бы куда ощутимее.



Вопрос увеличения объема взысканий за сброс нечистот уже не раз обсуждался на уровне городского Совета депутатов. Так, в прошлом марте на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты поручили правовому управлению городского Совета проработать вопрос о внесении изменений в КоАП Липецкой области в части обращения с жидкими бытовыми отходами. Депутаты предлагали увеличить минимальный штраф: для частных лиц — до 5 000 рублей, должностных — до 10 000 рублей, для юридических лиц — до 50 000 рублей.