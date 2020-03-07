Общество

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«Черных» ассенизаторов заметили в микрорайоне «Звездный»

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#отходы #канализация #ассенизаторы
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«Черных» ассенизаторов заметили в микрорайоне «Звездный»

Машина сливала отходы средь бела дня в городскую канализационную систему.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеоролик с работой «черных» ассенизаторов. Коммунальная машина у всех на виду сливала отходы из цистерн в городскую канализацию в микрорайоне «Звездный». Ситуацию прокомментировали в Липецкой городской энергетической компании.

- Указанный на видео канализационный колодец по улице Казьмина в Липецке, является городской собственностью и находится вне зоны эксплуатационной ответственности ЛГЭК, - сообщили в пресс-службе организации. - Тем не менее, ЛГЭК держит на особом контроле случаи незаконных сливов жидких бытовых отходов в централизованную систему канализации. С начала года работниками энергокомпании выявлено девять подобных фактов. На нарушителей составлены соответствующие акты, которые были направлены в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Энергетики считают камнем преткновения в вопросе борьбы с «черными» ассенизаторами несущественные штрафы, которые накладывает на нарушителей экологи. Минимальный штраф в 1 500 рублей, предусмотренный за незаконный слив нечистот, никак не отражается на деятельности «черных ассенизаторов», уверены энергетики. Например, за одну откачку частники могут заработать до трех тысяч рублей, поэтому штраф в 15 000 рублей был бы куда ощутимее.

Вопрос увеличения объема взысканий за сброс нечистот уже не раз обсуждался на уровне городского Совета депутатов. Так, в прошлом марте на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты поручили правовому управлению городского Совета проработать вопрос о внесении изменений в КоАП Липецкой области в части обращения с жидкими бытовыми отходами. Депутаты предлагали увеличить минимальный штраф: для частных лиц — до 5 000 рублей, должностных — до 10 000 рублей, для юридических лиц — до 50 000 рублей.
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#отходы #канализация #ассенизаторы
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Комментарии (7)

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Миротворцу

9 минут назад
Миротворец, А может он с соседнего дома это откачал? Он что повезёт это добро в город чтоб слить и попасться? Так же мог это слить где нибудь в овраге.
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весёлый

9 минут назад
А чья жижа
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Миротворец

25 минут назад
Елена ..... канализацию делать где? В садоводческом товариществе «садовод3» ? В деревне «гнилуши»? Вы о чем Елена? Это тело собрало бабки и отходы, прокатилось по «сиротским домикам нищих и убогих» только вот гавнишко слило туда куда не надо , а бабло положил в карман !
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Лена

29 минут назад
У нас в доме ситуация почти похожие и жильцы готовы так же нанимать машины. А дело в том что с открытием пивных, моек, расширением всяких магазинов просто не стала справляется канализоционная труба. И постоянно под домам скапливается вода, так как основной коллектор не справляется с таким потоком канализации забивать при этом. Машину можно держать постоянно, но жек на это реагирует не охотно. Запох стоит постоянно. И что остаётся делать жителям. Писали не однократно в жилищную инспекцию и пока та разбирает дело но жильцы дышат этим запахом а это 20-30 деней. А заключение дала не зависимая комиссия что трубы надо менять на более больший диаметр, так как они не справляются. Тэто уже длится 3 рода. Ведь не задумываются наши власти когда дают разрешение на ПИВНУХИ,мойку и какой нибудь торговый центр. Как будут справляется камуникации. Так же и свет постоянно вырубается от сильных перегрузок.
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Странно

46 минут назад
Я всегда думала что они коричневые...
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Елена

51 минуту назад
Надо канализацию делать, а не машины ловить.Чудаки.Нет канализации, к кому вопросы? К власти вопросы, а не к водителю ас.машины.
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Уваркина и 146 млн на Нижний парк

58 минут назад
Все в парк ! Депутаты горсовета из ЕР - понтоны это социальный объект !
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