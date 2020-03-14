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18 минут назад

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

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Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко. Аудит проводит Groupe Renault.

«Процесс аудита качества, и производства как такового, продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили бы сказать о запуске производства, пока нет», — заявил Скляренко.

По его словам, на данный момент о серийном производстве речь не идет.

Ранее, в декабре 2019 года, украинское издание «Главком» со ссылкой на источники сообщило, что в Запорожье начато производство автомобилей под брендом Lada. Собеседники рассказали, что автомобили российского бренда собирают на Запорожском автомобильном заводе. Тогда владелец ЗАЗа, корпорация «Укравто», эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

В начале марта 2020 года «Главком» сообщил, что на украинском заводе начали собирать сразу четыре модели Lada: Largus, 4X4 («Нива»), Vesta и XRay. Издание предполагает, что пока речь может идти только о небольшом объеме производства, поскольку, согласно дынным «Укравтопрома», в январе украинцы купили лишь 44 российских легковых авто, сообщает www.fontanka.ru.

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