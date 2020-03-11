44 минуты назад
Зеленский задумался об отказе от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что Киев не будет бесконечно ждать прогресса в переговорах по Донбассу.
Зеленский подчеркнул, что установил этот «дедлайн» еще после первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года.
Тратить на работу над соглашением все пять лет своего президентского срока Зеленский не намерен, и потому надеется, что Путин его услышал.
«Время идет. Власти могут потратить год на достижение соглашения. Тогда оно должно быть реализовано», — сказал президент Украины.
При этом Украина подготовила уже два-три плана на случай прекращения переговоров, но раскрывать их суть Зеленский пока не стал.
Ранее украинский лидер выразил надежду, что главы стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция) проведут новую встречу в конце апреля, а самому саммиту будет предшествовать очередной обмен удерживаемыми лицами, сообщает www.rosbalt.ru