В мире

44 минуты назад

Зеленский задумался об отказе от переговоров по Донбассу

96

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что Киев не будет бесконечно ждать прогресса в переговорах по Донбассу.

По его словам, Украина будет наблюдать за действиями России ровно год, после чего не исключает прекращения переговоров и перехода к более жестким действиям.

Зеленский подчеркнул, что установил этот «дедлайн» еще после первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

Тратить на работу над соглашением все пять лет своего президентского срока Зеленский не намерен, и потому надеется, что Путин его услышал.

«Время идет. Власти могут потратить год на достижение соглашения. Тогда оно должно быть реализовано», — сказал президент Украины.

При этом Украина подготовила уже два-три плана на случай прекращения переговоров, но раскрывать их суть Зеленский пока не стал.

Ранее украинский лидер выразил надежду, что главы стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция) проведут новую встречу в конце апреля, а самому саммиту будет предшествовать очередной обмен удерживаемыми лицами, сообщает www.rosbalt.ru

96

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

09.03.2020 18:47

В мире
В Париже произошла стрельба в мечети
В Париже произошла стрельба в мечети

09.03.2020 10:44

В мире
Ученые: Гаджеты превращают мозг в свалку, провоцируя развитие маразма
Ученые: Гаджеты превращают мозг в свалку, провоцируя развитие маразма

09.03.2020 10:41

В мире
КНДР трижды запустила баллистические ракеты
КНДР трижды запустила баллистические ракеты

09.03.2020 10:38

В мире
Доллар взлетел до 72 рублей, нефть Brent просела до $31
Доллар взлетел до 72 рублей, нефть Brent просела до $31

09.03.2020 10:24

В мире
Путин предложил отправлять в тюрьму за повреждение воинских мемориалов
Путин предложил отправлять в тюрьму за повреждение воинских мемориалов

08.03.2020 10:14

В мире