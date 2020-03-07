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«Талибан» не собирается выполнять соглашение с США

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Заключив мирное соглашение с США, радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) хотело добиться вывода американских войск из Афганистана.

По данным  телеканала NBC, у боевиков не было намерения выполнять свою часть обязательств и соблюдать режим прекращения огня.

К таким выводам пришли власти США на основе данных разведки и поступающей информации о новых атаках в Афганистане.

«Мы надеемся, что они выполнят свою часть договоренностей, но мы полагаем, что знаем, каковы их истинные намерения», — сообщил источник в Вашингтоне.

Источники в Пакистане также утверждают, что талибы планируют серию атак против властей Афганистана после вывода войск США.

В публикации отмечается при этом, что Пентагон осознает намерения талибов и даже тот факт, что они могут захватить власть, но не собираются пересматривать планы по выводу войск.

Напомним, ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) договорились о мире с США по инициативе президента Дональда Трампа, сообщает www.rosbalt.ru.
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